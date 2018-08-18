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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:47

  vano80 написав:
  farynator2008 написав:Так як поліції не хватає навіть на більш значущі події, то я тільки радий тому що (надіюсь) будуть працювати такого роду інспектори. Що є, до речі, нормальна практика в європах. Ми ж туди, так?


По моему, мягко говоря неправда. Их не не хватает, они просто не работают. Паркуются не по правилам прямо при них, но они не реагируют. Регулярная, законная работа, как на Руставели, принесет свои плоды.

Можливо. Але якщо факт неправильної парковки буде задокуметований в аплікухі, то не відреагувати на нього (так як роблять поліцаї зараз, з ваших слів) буде важко, що є добре.
Коротко кажучи - на мою думку, будь то працюючий інспектор або інспектор в тандемі пішоходів які також фіксуватимуть порушення - будо б дуже класно.
farynator2008
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:04

  farynator2008 написав:Можливо. Але якщо факт неправильної парковки буде задокуметований в аплікухі, то не відреагувати на нього (так як роблять поліцаї зараз, з ваших слів) буде важко, що є добре.
Коротко кажучи - на мою думку, будь то працюючий інспектор або інспектор в тандемі пішоходів які також фіксуватимуть порушення - будо б дуже класно.


"Документировать" а апплекухе можно разве шо любовника в шкафу.
Аппаратура, если она используется в доказательствах, должна быть сертифицирована. или по каждой парковке будем суды проводить, и доказывать, что изображение не сфотошоплено?
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

львовская площадь 1982 год

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:
  farynator2008 написав:Можливо. Але якщо факт неправильної парковки буде задокуметований в аплікухі, то не відреагувати на нього (так як роблять поліцаї зараз, з ваших слів) буде важко, що є добре.
Коротко кажучи - на мою думку, будь то працюючий інспектор або інспектор в тандемі пішоходів які також фіксуватимуть порушення - будо б дуже класно.


"Документировать" а апплекухе можно разве шо любовника в шкафу.
Аппаратура, если она используется в доказательствах, должна быть сертифицирована. или по каждой парковке будем суды проводить, и доказывать, что изображение не сфотошоплено?
Элементарно делается, фото сделанное из приложения подписывается ключом в приложении вместе с геометкой и временем съёмки. Как же любят у нас искать лазейки даже в элементарных вопросах, абы законы обойти
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:17

  Faceless написав:Элементарно делается, фото сделанное из приложения подписывается ключом в приложении вместе с геометкой и временем съёмки. Как же любят у нас искать лазейки даже в элементарных вопросах, абы законы обойти


Это не лазейки, это желание чтобы каждый занимался своей работой. Законодательство разработано? Практика есть? Вот когда будет, тогда и поговорим.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:33

Кстати, господа юристы , если инспектор по парковке взял 50 грн ,это же не тянет на криминальне впровадженя ?
Прошу уточнить с какой суммы "вознаграждения" инспектор может быть привлечен к уголовной ответственности ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:35

  vano80 написав:
  Faceless написав:Элементарно делается, фото сделанное из приложения подписывается ключом в приложении вместе с геометкой и временем съёмки. Как же любят у нас искать лазейки даже в элементарных вопросах, абы законы обойти


Это не лазейки, это желание чтобы каждый занимался своей работой. Законодательство разработано? Практика есть? Вот когда будет, тогда и поговорим.

ИМХО. Если доработают законодательство и будут такие приложения, с которыми любой может задокументировать нарушение ПДД, да еще и сделать премию со штрафа, скажем в 5-10%, то буквально через месяц все станут ездить исключительно по правилам.

Регулярно наблюдаю идиотов едущих по встречке на проспекте, вместо того чтобы по правилам проехать лишних 100 метров.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:37

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:
  vano80 написав:
  Faceless написав:Элементарно делается, фото сделанное из приложения подписывается ключом в приложении вместе с геометкой и временем съёмки. Как же любят у нас искать лазейки даже в элементарных вопросах, абы законы обойти


Это не лазейки, это желание чтобы каждый занимался своей работой. Законодательство разработано? Практика есть? Вот когда будет, тогда и поговорим.

ИМХО. Если доработают законодательство и будут такие приложения, с которыми любой может задокументировать нарушение ПДД, да еще и сделать премию со штрафа, скажем в 5-10%, то буквально через месяц все станут ездить исключительно по правилам.

Регулярно наблюдаю идиотов едущих по встречке на проспекте, вместо того чтобы по правилам проехать лишних 100 метров.


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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:43

  _Mykola_ написав:ИМХО. Если доработают законодательство и будут такие приложения, с которыми любой может задокументировать нарушение ПДД, да еще и сделать премию со штрафа, скажем в 5-10%, то буквально через месяц все станут ездить исключительно по правилам.

Регулярно наблюдаю идиотов едущих по встречке на проспекте, вместо того чтобы по правилам проехать лишних 100 метров.


У тебя есть замечательное слово - ЕСЛИ. Четыре года мало для доработки?
Ну ты же понимаешь, что если перевести все это дело на автомат, то придется платить людям, которые к этому не привыкли? Ну или по крайней мере, светиться в базе штрафов.
vano80
 
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