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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3252325332543255

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1304
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
274
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
202
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
245
Якість будівництва
16%
204
Всього голосів : 1304
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:07

  _Mykola_ написав:Зрада чи перемога?
"НКРЭКУ пересмотрела тариф на электроэнергию для технических целей"
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... kih-tseley

тобто ОСББ тепер отримуватиме по тарифу 0,90 чи 1,60 чи як?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:12

Re: модераторы есть на форуме???

  zzzzzz написав:Кстати, господа юристы , если инспектор по парковке взял 50 грн ,это же не тянет на криминальне впровадженя ?
Прошу уточнить с какой суммы "вознаграждения" инспектор может быть привлечен к уголовной ответственности ?


может пора уже заканчивать это флуд???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Набрёл на фото Русановской гавани. С такого ракурса - это градостроительный хит
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hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:27

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:Зрада чи перемога?
"НКРЭКУ пересмотрела тариф на электроэнергию для технических целей"
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... kih-tseley

тобто ОСББ тепер отримуватиме по тарифу 0,90 чи 1,60 чи як?


Теперь будет как и раньше 1,68

В конце декабря хотели перевести на тарифы пром.потребителей второй группы около 2,50 , но отыграли назад.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Набрёл на фото Русановской гавани

Это полный треш :shock:
Мордор дал старт новым "параметрам" и все радостно побежали строить, хотели "дешево и сердито" получите...правда уже не всегда дешево...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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