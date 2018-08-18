Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тобто ОСББ тепер отримуватиме по тарифу 0,90 чи 1,60 чи як?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Кстати, господа юристы , если инспектор по парковке взял 50 грн ,это же не тянет на криминальне впровадженя ? Прошу уточнить с какой суммы "вознаграждения" инспектор может быть привлечен к уголовной ответственности ?
может пора уже заканчивать это флуд???
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уровень текста- стенания с женского форума о том, что это нормально в 30 не быть замужем ведь в ЕС так все делают, а климакс еще далеко и успеем. Зачем тащить это сюда, я не понимаю. Уезажющие в лючшем случае будут заменены на низкоквалиицированных понаехов(привет РФ), а в худшем все проекты повыводят стоющие(привет одной из самых больших киевских конющен https://ebanoe.it/2019/01/10/luxoft-is-sold-what-next/)
kingkongovets написав:шо, подгорает шо о тебе тут никто не заплачет?) так отож уходя - уходи воздух будет чище
подгорает, что из Украины уезжают высококвалифицированные кадры, на обучения которых тратились деньги с моих налоговых отчислений, а кликуши, типа тебя орут, что все ок. у меня очень много родственников осталось в Украине и я им желаю лучшего.