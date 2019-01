Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:47

antonivs3 написав: +++

никогда не прощу незалежным от архитектуры площадь Калинина



да, там где 18й троллейбус вокруг клумбы разворачивался

он шел до площади тараса шевченко, где была автоснанция, где можно было сесть на дымерский автобус и доехать на нем до дачи в старых петровцах

и такси были тогда салатовыми 21-ми волгами)

