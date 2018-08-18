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никогда не прощу незалежным от архитектуры площадь Калинина
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:32
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никогда не прощу незалежным от архитектуры площадь Калинина
Савченко Так!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:47
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
да, там где 18й троллейбус вокруг клумбы разворачивался
он шел до площади тараса шевченко, где была автоснанция, где можно было сесть на дымерский автобус и доехать на нем до дачи в старых петровцах
и такси были тогда салатовыми 21-ми волгами)
8 копеек километр помоему
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 11 січ, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:54
такси м21 не застал, уже были 2401 и появлись бледно-желтые 2410, да и траекторию 18го не помню- все же я младше вас, даже саму площадь помню больше с коробок Вечернего Киева) но связка 18ка+дымерский автобус действует и поныне
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 11 січ, 2019 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...и очередь на такси в километр...например на ж/д...и за "8коп/км только в парк"...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:57
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
крещатик, 20-е
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
18й разве не внизу возле Майдана разворачивался?
вроде в р-не магаза Секунда остановка была, не?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
там де щас колпак глобуса, а до этого - рулетка)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:06
То есть кроме хождения в туалет надо еще шторку закрывать открывать. При нормальной частоте ее еще стирать надо. Купим запасную шторку? Или пока сохнет расскажем?
На мое обывательское мнение нет там ни одного приличного дизайна. Есть приличный впих барахолки не более.
По крайней мере я за подобные художества направил бы волшебного пенделя
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:08
Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
от балбека хата норм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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