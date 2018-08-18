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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3254325532563257>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:32

  kingkongovets написав:львовская площадь 1982 год

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+++
никогда не прощу незалежным от архитектуры площадь Калинина
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:47

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:+++
никогда не прощу незалежным от архитектуры площадь Калинина


да, там где 18й троллейбус вокруг клумбы разворачивался
он шел до площади тараса шевченко, где была автоснанция, где можно было сесть на дымерский автобус и доехать на нем до дачи в старых петровцах
и такси были тогда салатовыми 21-ми волгами)
8 копеек километр помоему
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 11 січ, 2019 22:51, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:54

  kingkongovets написав:да, там где 18й троллейбус вокруг клумбы разворачивался
он шел до площади тараса шевченко, гле можно было сесть на дымерский автобус и доехать на нем до дачи в старых петровцах
и такси были тогда салатовыми 21-ми волгами)
8 копеек километр

такси м21 не застал, уже были 2401 и появлись бледно-желтые 2410, да и траекторию 18го не помню- все же я младше вас, даже саму площадь помню больше с коробок Вечернего Киева) но связка 18ка+дымерский автобус действует и поныне :D
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 11 січ, 2019 22:55, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и такси были тогда салатовыми 21-ми волгами)8 копеек километр

...и очередь на такси в километр...например на ж/д...и за "8коп/км только в парк"... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:57

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antonivs3 написав:такси м21 не застал, уже были 2401 и появлись бледно-желтые 2410, да и траекторию 18го не помню- все же я младше вас, даже саму площадь помню больше с коробок Вечернего Киева) но связка 18ка+дымерский автобус действует и поныне :D


крещатик, 20-е

Зображення

https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 2&tbm=isch
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:там где 18й троллейбус вокруг клумбы разворачивался

18й разве не внизу возле Майдана разворачивался?
вроде в р-не магаза Секунда остановка была, не?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  kingkongovets написав:там где 18й троллейбус вокруг клумбы разворачивался

18й разве не внизу возле Майдана разворачивался?
вроде в р-не магаза Секунда остановка была, не?


там де щас колпак глобуса, а до этого - рулетка)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:06

Там слева, в санузле, шторка непрозрачная, которую можно задернуть.


То есть кроме хождения в туалет надо еще шторку закрывать открывать. При нормальной частоте ее еще стирать надо. Купим запасную шторку? Или пока сохнет расскажем?

На мое обывательское мнение нет там ни одного приличного дизайна. Есть приличный впих барахолки не более.
По крайней мере я за подобные художества направил бы волшебного пенделя :lol: :lol:
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:08

Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бывалый написав:На мое обывательское мнение нет там ни одного приличного дизайна. Есть приличный впих барахолки не более.
По крайней мере я за подобные художества направил бы волшебного пенделя :lol: :lol:


от балбека хата норм
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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