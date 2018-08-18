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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3255325632573258>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:23

  zzzzzz написав:Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.

самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек :)
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Nemo написав:
  zzzzzz написав:Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.

самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек :)


в киеве самое вкусное было каштан, его делали там, де щас строится оушен молл
не помню уже, то ли 16, то ли 18 копеек стоило - пломбир, облитый шоколадом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:27

zzzzz, видимо, накропал на нас донос- не понимает маленьких стариковских радостей))
upd zzzzz пардон, сообщения снова появились
Востаннє редагувалось antonivs3 в П'ят 11 січ, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:29

  kingkongovets написав:
Nemo написав:
  zzzzzz написав:Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.

самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек :)

в киеве самое вкусное было каштан, его делали там, де щас строится оушен молл
не помню уже, то ли 16, то ли 18 копеек стоило - пломбир, облитый шоколадом

вспоминаю, в Анапе, концерт на стадионе, Меладзе совсем молоденькый, мороженое Гитара двухцветное, и эскимо в шеколаде
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:29

  kingkongovets написав:
Nemo написав:
  zzzzzz написав:Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.

самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек :)


в киеве самое вкусное было каштан, его делали там, де щас строится оушен молл
не помню уже, то ли 16, то ли 18 копеек стоило - пломбир, облитый шоколадом

хладокомбинат где вечно воняло фреоном как же помним.... эту вонь
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:31

  antonivs3 написав:
  kingkongovets написав:
Nemo написав:самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек :)

в киеве самое вкусное было каштан, его делали там, де щас строится оушен молл
не помню уже, то ли 16, то ли 18 копеек стоило - пломбир, облитый шоколадом

вспоминаю, в Анапе, концерт на стадионе, Меладзе совсем молоденькый, мороженое Гитара двухцветное, и эскимо в шеколаде

ага... и хер стоял и трАлейбус ездил па 4 копейки :)
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:32

  Nemo написав:ага... и хер стоял и трАлейбус ездил па 4 копейки :)

как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:34

  antonivs3 написав:
  Nemo написав:ага... и хер стоял и трАлейбус ездил па 4 копейки :)

как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?

я на 7 лет младше Кинконговца... но между нами пропасть...
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:35

  Nemo написав:
  antonivs3 написав:
  Nemo написав:ага... и хер стоял и трАлейбус ездил па 4 копейки :)

как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?

я на 7 лет младше Кинконговца... но между нами пропасть...

при чем ККц к моему херу-то?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:36

  Nemo написав:
  antonivs3 написав:
  Nemo написав:ага... и хер стоял и трАлейбус ездил па 4 копейки :)

как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?

я на 7 лет младше Кинконговца... но между нами пропасть...

ген бібізяни і хомосапієнс відрізняється на 1% ...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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