Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:26

Nemo написав: zzzzzz написав: Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело. Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.

самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек



в киеве самое вкусное было каштан, его делали там, де щас строится оушен молл

не помню уже, то ли 16, то ли 18 копеек стоило - пломбир, облитый шоколадом в киеве самое вкусное было каштан, его делали там, де щас строится оушен моллне помню уже, то ли 16, то ли 18 копеек стоило - пломбир, облитый шоколадом

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.