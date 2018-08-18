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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:23
zzzzzz написав:
Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.
самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек
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Nemo
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:26
Nemo написав: zzzzzz написав:
Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.
самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек
в киеве самое вкусное было каштан, его делали там, де щас строится оушен молл
не помню уже, то ли 16, то ли 18 копеек стоило - пломбир, облитый шоколадом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:27
zzzzz, видимо, накропал на нас донос- не понимает маленьких стариковских радостей))
upd zzzzz пардон, сообщения снова появились
Востаннє редагувалось antonivs3
в П'ят 11 січ, 2019 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Савченко Так!
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:29
kingkongovets написав: Nemo написав: zzzzzz написав:
Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.
самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек
в киеве самое вкусное было каштан, его делали там, де щас строится оушен молл
не помню уже, то ли 16, то ли 18 копеек стоило - пломбир, облитый шоколадом
вспоминаю, в Анапе, концерт на стадионе, Меладзе совсем молоденькый, мороженое Гитара двухцветное, и эскимо в шеколаде
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:29
kingkongovets написав: Nemo написав: zzzzzz написав:
Может хватит этих вечеров ностальгии ? Реально надоело.
самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек
в киеве самое вкусное было каштан, его делали там, де щас строится оушен молл
не помню уже, то ли 16, то ли 18 копеек стоило - пломбир, облитый шоколадом
хладокомбинат где вечно воняло фреоном как же помним.... эту вонь
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Nemo
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:31
antonivs3 написав: kingkongovets написав: Nemo написав:
самый вкусный в мире пламбир па 20 копеек
в киеве самое вкусное было каштан, его делали там, де щас строится оушен молл
не помню уже, то ли 16, то ли 18 копеек стоило - пломбир, облитый шоколадом
вспоминаю, в Анапе, концерт на стадионе, Меладзе совсем молоденькый, мороженое Гитара двухцветное, и эскимо в шеколаде
ага... и хер стоял и трАлейбус ездил па 4 копейки
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Nemo
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:32
Nemo написав:
ага... и хер стоял и трАлейбус ездил па 4 копейки
как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:34
antonivs3 написав: Nemo написав:
ага... и хер стоял и трАлейбус ездил па 4 копейки
как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?
я на 7 лет младше Кинконговца... но между нами пропасть...
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Nemo
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:35
Nemo написав: antonivs3 написав: Nemo написав:
ага... и хер стоял и трАлейбус ездил па 4 копейки
как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?
я на 7 лет младше Кинконговца... но между нами пропасть...
при чем ККц к моему херу-то?
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:36
Nemo написав: antonivs3 написав: Nemo написав:
ага... и хер стоял и трАлейбус ездил па 4 копейки
как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?
я на 7 лет младше Кинконговца... но между нами пропасть...
ген бібізяни і хомосапієнс відрізняється на 1% ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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