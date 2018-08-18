|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:36
antonivs3 написав: Nemo написав: antonivs3 написав:
как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?
я на 7 лет младше Кинконговца... но между нами пропасть...
при чем ККц к моему херу-то?
тебе наверное тоже 49
-
Nemo
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:38
flyman написав: Nemo написав: antonivs3 написав:
как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?
я на 7 лет младше Кинконговца... но между нами пропасть...
ген бібізяни і хомосапієнс відрізняється на 1% ...
да но он обизьяна хотя и на тесле а не на 21 волге
-
Nemo
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:39
нет таких людей[/quote]
Опять режим рЭмбо включился?
-
prosecutor
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 29.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:40
kingkongovets написав:
Kostia написав:Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи
а я сам вот хочу решать и всячески поддерживаю идею аппликухи, я о ней уже хз скока мечтаю, я и так часто делаю людям замечания, мне в ответ часто хамят, я нервничаю
и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали
И что бы было? Испугал бы пенсионным удостоверением?
-
prosecutor
-
-
- Повідомлень: 82
- З нами з: 29.04.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:43
prosecutor написав: kingkongovets написав:
и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали
И что бы было? Испугал бы пенсионным удостоверением?
вы представляете себе гориллу с длиной Кличко?
Савченко Так!
-
antonivs3
-
-
- Повідомлень: 1510
- З нами з: 07.08.17
- Подякував: 742 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 січ, 2019 00:57
antonivs3 написав: kingkongovets написав:
львовская площадь 1982 год
+++
никогда не прощу незалежным от архитектуры площадь Калинина
Ну ее реально изуродовали.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27442
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 3055 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|