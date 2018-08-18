Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи
а я сам вот хочу решать и всячески поддерживаю идею аппликухи, я о ней уже хз скока мечтаю, я и так часто делаю людям замечания, мне в ответ часто хамят, я нервничаю и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали
И что бы было? Испугал бы пенсионным удостоверением?
Вы это серьезно? Это ж почти жлобремонт "самсебедизайнер". Косяк на косяке. Подбор цветов, материалов, фактур, мебели создает впечатление, что тетя стояла на строительном рынке и просто купила все, что продавалось в трех соседних контейнерах. То что сделали по проекту Балбека и то, что мы видим в видосике на ютьюбе - это даже как-то сравнивать глупо. С другой стороны, это яркий пример того, почему абсолютному большинству людей нужна помощь хорошего дизайнера.