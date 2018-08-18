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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3255325632573258

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:36

  antonivs3 написав:
  Nemo написав:
  antonivs3 написав:как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?

я на 7 лет младше Кинконговца... но между нами пропасть...

при чем ККц к моему херу-то?

тебе наверное тоже 49 :)
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:38

  flyman написав:
  Nemo написав:
  antonivs3 написав:как с языка снял, точно так и было, откуда знаешь?

я на 7 лет младше Кинконговца... но между нами пропасть...

ген бібізяни і хомосапієнс відрізняється на 1% ...

да но он обизьяна хотя и на тесле а не на 21 волге :)
Nemo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:39

нет таких людей[/quote]

Опять режим рЭмбо включился?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:40

  kingkongovets написав:
Kostia написав:Нет, а вы не стукач часом? Проблемы парковки должна решать преемница гаи


а я сам вот хочу решать и всячески поддерживаю идею аппликухи, я о ней уже хз скока мечтаю, я и так часто делаю людям замечания, мне в ответ часто хамят, я нервничаю
и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали


И что бы было? Испугал бы пенсионным удостоверением?
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:43

  prosecutor написав:
  kingkongovets написав:и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали

И что бы было? Испугал бы пенсионным удостоверением?

вы представляете себе гориллу с длиной Кличко?
Савченко Так!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 00:57

  antonivs3 написав:
  kingkongovets написав:львовская площадь 1982 год

+++
никогда не прощу незалежным от архитектуры площадь Калинина

Ну ее реально изуродовали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 01:18

Не нравится мне и от Балбека.
Какая-то труба типа крематорий. А камин в углу это что куча стилей...
Мне более интересно к примеру такое:
https://www.youtube.com/watch?v=a-loFjbVb_8
Бывалый
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 02:53

  antonivs3 написав:
  prosecutor написав:
  kingkongovets написав:и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали

И что бы было? Испугал бы пенсионным удостоверением?

вы представляете себе гориллу с длиной Кличко?


Чесно говоря на меня антропометрические данные никогда не производили эффекта. Разве только в детском садике.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 02:55

  Бывалый написав:Не нравится мне и от Балбека.
Какая-то труба типа крематорий. А камин в углу это что куча стилей...
Мне более интересно к примеру такое:
https://www.youtube.com/watch?v=a-loFjbVb_8

Вы это серьезно? Это ж почти жлобремонт "самсебедизайнер". Косяк на косяке. Подбор цветов, материалов, фактур, мебели создает впечатление, что тетя стояла на строительном рынке и просто купила все, что продавалось в трех соседних контейнерах. То что сделали по проекту Балбека и то, что мы видим в видосике на ютьюбе - это даже как-то сравнивать глупо. С другой стороны, это яркий пример того, почему абсолютному большинству людей нужна помощь хорошего дизайнера.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 08:09

  Faceless написав:
vano80 написав:
  farynator2008 написав:Можливо. Але якщо факт неправильної парковки буде задокуметований в аплікухі, то не відреагувати на нього (так як роблять поліцаї зараз, з ваших слів) буде важко, що є добре.
Коротко кажучи - на мою думку, будь то працюючий інспектор або інспектор в тандемі пішоходів які також фіксуватимуть порушення - будо б дуже класно.


"Документировать" а апплекухе можно разве шо любовника в шкафу.
Аппаратура, если она используется в доказательствах, должна быть сертифицирована. или по каждой парковке будем суды проводить, и доказывать, что изображение не сфотошоплено?
Элементарно делается, фото сделанное из приложения подписывается ключом в приложении вместе с геометкой и временем съёмки. Как же любят у нас искать лазейки даже в элементарных вопросах, абы законы обойти


Однозначно, регістрація повинна здійснюватись каліброваною відеоапаратурою, до якої є сертифікат придатності.

Усякі самопальні програми не є доказами.
Тобто користуватись їми можна, проте не факт, що суд їх сприйме.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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