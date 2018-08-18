RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3256325732583259

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 09:38

  Бывалый написав:Не нравится мне и от Балбека.
Какая-то труба типа крематорий. А камин в углу это что куча стилей...
Мне более интересно к примеру такое:
https://www.youtube.com/watch?v=a-loFjbVb_8

Некоторые ветви современного дизайна на очень большого любителя. Уже не знают, чем заинтересовать заказчика. То ванную выенесут в комнату, то глиной стены обмажут, то унитаз за стеклом поставят. Все эти дизайны лучше смотрятся в модных журналах
hume
 
Повідомлень: 5091
З нами з: 27.12.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 09:44

  airmax78 написав:[
С другой стороны, это яркий пример того, почему абсолютному большинству людей нужна помощь хорошего дизайнера.

Хороших дизайнеров очень мало, а те, которые есть, хотят неадекватных денег. Единственный, он же последний, "художник оформитель", предлагал мне штору за кроватью повесить. Говорил, что так

Пс
Нравится амерекинский стиль в интерьере. Просто и со вкусом
hume
 
Повідомлень: 5091
З нами з: 27.12.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:12

Пора сделать отпрос на ветке кому сколько лет.
А то тут или школьники или пенсионеры обзывающие всех розовоокулярыми
Надо бы понимать что тут за публика
X-Fresh
 
Повідомлень: 590
З нами з: 17.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:12

  hume написав:
  airmax78 написав:[
С другой стороны, это яркий пример того, почему абсолютному большинству людей нужна помощь хорошего дизайнера.

Хороших дизайнеров очень мало, а те, которые есть, хотят неадекватных денег. Единственный, он же последний, "художник оформитель", предлагал мне штору за кроватью повесить. Говорил, что так

Пс
Нравится амерекинский стиль в интерьере. Просто и со вкусом

"дизаен" с видосика Бывалого понравился?
airmax78
 
Повідомлень: 27444
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:Пора сделать отпрос на ветке кому сколько лет.
А то тут или школьники или пенсионеры обзывающие всех розовоокулярыми
Надо бы понимать что тут за публика
А смысл? Тут все 40+ даже Риспект. И у всех недвижимость дофига... Кроме Максимка...

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Nemo
 
Повідомлень: 31
З нами з: 02.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3256325732583259
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1254, 1255, 1256
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12556 2187651
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 січ, 2019 00:19
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3707
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14270)
12.01.2019 10:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.