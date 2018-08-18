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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:38
Некоторые ветви современного дизайна на очень большого любителя. Уже не знают, чем заинтересовать заказчика. То ванную выенесут в комнату, то глиной стены обмажут, то унитаз за стеклом поставят. Все эти дизайны лучше смотрятся в модных журналах
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hume
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Додано: Суб 12 січ, 2019 09:44
airmax78 написав:
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С другой стороны, это яркий пример того, почему абсолютному большинству людей нужна помощь хорошего дизайнера.
Хороших дизайнеров очень мало, а те, которые есть, хотят неадекватных денег. Единственный, он же последний, "художник оформитель", предлагал мне штору за кроватью повесить. Говорил, что так
Пс
Нравится амерекинский стиль в интерьере. Просто и со вкусом
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hume
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Додано: Суб 12 січ, 2019 10:12
Пора сделать отпрос на ветке кому сколько лет.
А то тут или школьники или пенсионеры обзывающие всех розовоокулярыми
Надо бы понимать что тут за публика
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X-Fresh
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Додано: Суб 12 січ, 2019 10:12
hume написав: airmax78 написав:
[
С другой стороны, это яркий пример того, почему абсолютному большинству людей нужна помощь хорошего дизайнера.
Хороших дизайнеров очень мало, а те, которые есть, хотят неадекватных денег. Единственный, он же последний, "художник оформитель", предлагал мне штору за кроватью повесить. Говорил, что так
Пс
Нравится амерекинский стиль в интерьере. Просто и со вкусом
"дизаен" с видосика Бывалого понравился?
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airmax78
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Додано: Суб 12 січ, 2019 10:19
X-Fresh написав:Пора сделать отпрос на ветке кому сколько лет.
А то тут или школьники или пенсионеры обзывающие всех розовоокулярыми
Надо бы понимать что тут за публика
А смысл? Тут все 40+ даже Риспект. И у всех недвижимость дофига... Кроме Максимка...
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Nemo
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