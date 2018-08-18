RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3255325632573258

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 02:53

  antonivs3 написав:
  prosecutor написав:
  kingkongovets написав:и думаю вы бы мне слово «стукач» в лицо вряди ли сказали

И что бы было? Испугал бы пенсионным удостоверением?

вы представляете себе гориллу с длиной Кличко?


Чесно говоря на меня антропометрические данные никогда не производили эффекта. Разве только в детском садике.
prosecutor
 
Повідомлень: 83
З нами з: 29.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 02:55

  Бывалый написав:Не нравится мне и от Балбека.
Какая-то труба типа крематорий. А камин в углу это что куча стилей...
Мне более интересно к примеру такое:
https://www.youtube.com/watch?v=a-loFjbVb_8

Вы это серьезно? Это ж почти жлобремонт "самсебедизайнер". Косяк на косяке. Подбор цветов, материалов, фактур, мебели создает впечатление, что тетя стояла на строительном рынке и просто купила все, что продавалось в трех соседних контейнерах. То что сделали по проекту Балбека и то, что мы видим в видосике на ютьюбе - это даже как-то сравнивать глупо. С другой стороны, это яркий пример того, почему абсолютному большинству людей нужна помощь хорошего дизайнера.
airmax78
 
Повідомлень: 27447
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3056 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 09:38

  Бывалый написав:Не нравится мне и от Балбека.
Какая-то труба типа крематорий. А камин в углу это что куча стилей...
Мне более интересно к примеру такое:
https://www.youtube.com/watch?v=a-loFjbVb_8

Некоторые ветви современного дизайна на очень большого любителя. Уже не знают, чем заинтересовать заказчика. То ванную выенесут в комнату, то глиной стены обмажут, то унитаз за стеклом поставят. Все эти дизайны лучше смотрятся в модных журналах
hume
 
Повідомлень: 5091
З нами з: 27.12.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 09:44

  airmax78 написав:[
С другой стороны, это яркий пример того, почему абсолютному большинству людей нужна помощь хорошего дизайнера.

Хороших дизайнеров очень мало, а те, которые есть, хотят неадекватных денег. Единственный, он же последний, "художник оформитель", предлагал мне штору за кроватью повесить. Говорил, что так

Пс
Нравится амерекинский стиль в интерьере. Просто и со вкусом
hume
 
Повідомлень: 5091
З нами з: 27.12.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:12

  hume написав:
  airmax78 написав:[
С другой стороны, это яркий пример того, почему абсолютному большинству людей нужна помощь хорошего дизайнера.

Хороших дизайнеров очень мало, а те, которые есть, хотят неадекватных денег. Единственный, он же последний, "художник оформитель", предлагал мне штору за кроватью повесить. Говорил, что так

Пс
Нравится амерекинский стиль в интерьере. Просто и со вкусом

"дизаен" с видосика Бывалого понравился? Совсем без дизайнера, даже не топового, у большинства именно так получается.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 12 січ, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 27447
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3056 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это что, Респект с Респектом обсуждают Респекта? Или у меня уже паранойя?
airmax78
 
Повідомлень: 27447
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3056 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:50

  hume написав:
  Бывалый написав:Не нравится мне и от Балбека.
Какая-то труба типа крематорий. А камин в углу это что куча стилей...
Мне более интересно к примеру такое:
https://www.youtube.com/watch?v=a-loFjbVb_8

Некоторые ветви современного дизайна на очень большого любителя. Уже не знают, чем заинтересовать заказчика. То ванную выенесут в комнату, то глиной стены обмажут, то унитаз за стеклом поставят. Все эти дизайны лучше смотрятся в модных журналах

Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.
airmax78
 
Повідомлень: 27447
З нами з: 25.10.12
Подякував: 710 раз.
Подякували: 3056 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На тему газа в квартирах:

В центре Парижа прогремел мощный взрыв в местной пекарне. По предварительной информации взорвался газ. Есть пострадавшие.

В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Полиция и пожарные эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы.

Зображення

Я уже не говорю о недавнем взрыве в Магнитогорске - целый подъезд в панельке снесло
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23173
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 5255 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:51

  Faceless написав:
Я уже не говорю о недавнем взрыве в Магнитогорске - целый подъезд в панельке снесло


там похоже вовсе не газ взорвался
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5589
З нами з: 05.06.16
Подякував: 305 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3255325632573258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1254, 1255, 1256
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12556 2187718
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 січ, 2019 00:19
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3714
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.