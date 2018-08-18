Чесно говоря на меня антропометрические данные никогда не производили эффекта. Разве только в детском садике.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 січ, 2019 02:53
Чесно говоря на меня антропометрические данные никогда не производили эффекта. Разве только в детском садике.
Додано: Суб 12 січ, 2019 02:55
Вы это серьезно? Это ж почти жлобремонт "самсебедизайнер". Косяк на косяке. Подбор цветов, материалов, фактур, мебели создает впечатление, что тетя стояла на строительном рынке и просто купила все, что продавалось в трех соседних контейнерах. То что сделали по проекту Балбека и то, что мы видим в видосике на ютьюбе - это даже как-то сравнивать глупо. С другой стороны, это яркий пример того, почему абсолютному большинству людей нужна помощь хорошего дизайнера.
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:38
Некоторые ветви современного дизайна на очень большого любителя. Уже не знают, чем заинтересовать заказчика. То ванную выенесут в комнату, то глиной стены обмажут, то унитаз за стеклом поставят. Все эти дизайны лучше смотрятся в модных журналах
Додано: Суб 12 січ, 2019 09:44
Хороших дизайнеров очень мало, а те, которые есть, хотят неадекватных денег. Единственный, он же последний, "художник оформитель", предлагал мне штору за кроватью повесить. Говорил, что так
Пс
Нравится амерекинский стиль в интерьере. Просто и со вкусом
Додано: Суб 12 січ, 2019 10:12
"дизаен" с видосика Бывалого понравился? Совсем без дизайнера, даже не топового, у большинства именно так получается.
Востаннє редагувалось airmax78 в Суб 12 січ, 2019 10:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 січ, 2019 10:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это что, Респект с Респектом обсуждают Респекта? Или у меня уже паранойя?
Додано: Суб 12 січ, 2019 10:50
Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.
Додано: Суб 12 січ, 2019 11:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
На тему газа в квартирах:
В центре Парижа прогремел мощный взрыв в местной пекарне. По предварительной информации взорвался газ. Есть пострадавшие.
В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Полиция и пожарные эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы.
Я уже не говорю о недавнем взрыве в Магнитогорске - целый подъезд в панельке снесло
Додано: Суб 12 січ, 2019 11:51
там похоже вовсе не газ взорвался
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 12 січ, 2019 12:16
большинству людей нужна материальная помощь из основания пирамиды потребностей, а обои выбрать они и сами смогут.
Савченко Так!
|