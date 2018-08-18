Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antonivs3 написав:вы представляете себе гориллу с длиной Кличко?
Чесно говоря на меня антропометрические данные никогда не производили эффекта. Разве только в детском садике.
кольт всех уравнял? люди в инете склонны превозносить свои храбрость и боевую мощь. на улицах же, даже если лично вам горилла не внушает особного ужаса, посторонитесь просто из соображений здравого смысла. кроме случая, когда он отсутствует. как недавно упоминали- лучший бой это тот, которого удалось избежать.
5 самых инновационных автобанов в Европе "Магнитный" асфальт на автобане в Германии, заряжающая электромобили дорога в Швеции, трасса из солнечных батарей во Франции, "пластиковый" асфальт в Англии и светящаяся дорога в Нидерландах. Представляем топ-5 самых инновационных трасс в Европе. Поехали?
freeze написав:Видел как бойлер вынесли в тамбур, который перед квартирой, видимо по причине маленького санузла через сквозную дырку в стене всё провели, тамбур закрывается. Эргономика в санузле улучшилась.
Я такое уже дважды видел. Только повесили ящик в общем коридоре, а в ящике бойлер. Дом с претензией на Бизнес класс. Хозяева квартир с Данбаса.