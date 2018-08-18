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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3257325832593260>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:23

  hume написав:Нравится амерекинский стиль в интерьере. Просто и со вкусом

Американский подход в ремонте это для богатых. Богатым не интересно рисоваться перед окружающими. Наоборот возникает желание не отсвечивать.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:26

  prosecutor написав:
  antonivs3 написав:вы представляете себе гориллу с длиной Кличко?

Чесно говоря на меня антропометрические данные никогда не производили эффекта. Разве только в детском садике.

кольт всех уравнял? :mrgreen:
люди в инете склонны превозносить свои храбрость и боевую мощь. на улицах же, даже если лично вам горилла не внушает особного ужаса, посторонитесь просто из соображений здравого смысла. кроме случая, когда он отсутствует.
как недавно упоминали- лучший бой это тот, которого удалось избежать.
Савченко Так!
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:31

  airmax78 написав:Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.

Что сейчас на пике моды?
Выращивание мха и травы в санузле?
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  airmax78 написав:Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.

Что сейчас на пике моды?
Выращивание мха и травы в санузле?
Грибок всегда актуален :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:42

5 самых инновационных автобанов в Европе
"Магнитный" асфальт на автобане в Германии, заряжающая электромобили дорога в Швеции, трасса из солнечных батарей во Франции, "пластиковый" асфальт в Англии и светящаяся дорога в Нидерландах. Представляем топ-5 самых инновационных трасс в Европе. Поехали?

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:43

  UA написав:
  airmax78 написав:Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.

Что сейчас на пике моды?
Выращивание мха и травы в санузле?


Видел как бойлер вынесли в тамбур, который перед квартирой, видимо по причине маленького санузла через сквозную дырку в стене всё провели, тамбур закрывается. Эргономика в санузле улучшилась.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:52

  UA написав:
  airmax78 написав:Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.

Что сейчас на пике моды?
Выращивание мха и травы в санузле?

мох в санузле, унитаз в комнате.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:54

  freeze написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.

Что сейчас на пике моды?
Выращивание мха и травы в санузле?


Видел как бойлер вынесли в тамбур, который перед квартирой, видимо по причине маленького санузла через сквозную дырку в стене всё провели, тамбур закрывается. Эргономика в санузле улучшилась.

UA, что то подобное выкладывал
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:54

  freeze написав:Видел как бойлер вынесли в тамбур, который перед квартирой, видимо по причине маленького санузла через сквозную дырку в стене всё провели, тамбур закрывается. Эргономика в санузле улучшилась.

Я такое уже дважды видел. Только повесили ящик в общем коридоре, а в ящике бойлер.
Дом с претензией на Бизнес класс.
Хозяева квартир с Данбаса.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:58

  hume написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.

Что сейчас на пике моды?
Выращивание мха и травы в санузле?

мох в санузле, унитаз в комнате.

Кухня в санузле
Живите своим умом!
zzzzzz
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