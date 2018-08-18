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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:12
UA написав: airmax78 написав:
Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.
Что сейчас на пике моды?
Выращивание мха и травы в санузле?
Модно - глянцевые натяжные потолки с люстрой в стиле Людовика XIV и замысловатый узор из газовых труб над столешницей. Плюс всегда в моде сочетание коричневого с коричневым, плитка с декором и лючки как на видео.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 13:13
freeze написав: UA написав: airmax78 написав:
Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.
Что сейчас на пике моды?
Выращивание мха и травы в санузле?
Видел как бойлер вынесли в тамбур, который перед квартирой, видимо по причине маленького санузла через сквозную дырку в стене всё провели, тамбур закрывается. Эргономика в санузле улучшилась.
Осталось понять, как появился тамбур и кому он принадлежит.
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airmax78
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- Повідомлень: 27449
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 3056 раз.
-
- Профіль
-
1
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