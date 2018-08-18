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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3257325832593260

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:12

  UA написав:
  airmax78 написав:Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.

Что сейчас на пике моды?
Выращивание мха и травы в санузле?

Модно - глянцевые натяжные потолки с люстрой в стиле Людовика XIV и замысловатый узор из газовых труб над столешницей. Плюс всегда в моде сочетание коричневого с коричневым, плитка с декором и лючки как на видео.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:13

  freeze написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.

Что сейчас на пике моды?
Выращивание мха и травы в санузле?


Видел как бойлер вынесли в тамбур, который перед квартирой, видимо по причине маленького санузла через сквозную дырку в стене всё провели, тамбур закрывается. Эргономика в санузле улучшилась.

Осталось понять, как появился тамбур и кому он принадлежит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Кухня в санузле

в кавалерках РП это старое проверенное стандартное решение, доказано мухом :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:04

Как вам такой вариант дизайна :D

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:Как вам такой вариант дизайна :D

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Уже где-то видел. Выдержанный стиль. Хотя не для нашего климата
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:33

  Faceless написав:
zzzzzz написав:Как вам такой вариант дизайна :D

Зображення
Уже где-то видел. Выдержанный стиль. Хотя не для нашего климата

я б его еще чуток подержал.стиль. в подвале. лет 20-30-50
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Если бассейн настоящий - мегакруть. Если фейковая инсталляция - то это туда же, куда и 3D наливные полы и фотообои
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:09

  airmax78 написав:Если бассейн настоящий - мегакруть. Если фейковая инсталляция - то это туда же, куда и 3D наливные полы и фотообои

включаем калькулятор: если барышня в бассейне +- 170см то бассейн примерно 2.5х8 глубина хотя бы 1.5 итого 30 тонн воды(+50-60кг барышня) внимание вопрос, какова будет толщина стекла и его стоимость чтоб все это добро в гостинной не оказалось?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:15

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Если бассейн настоящий - мегакруть. Если фейковая инсталляция - то это туда же, куда и 3D наливные полы и фотообои

включаем калькулятор: если барышня в бассейне +- 170см то бассейн примерно 2.5х8 глубина хотя бы 1.5 итого 30 тонн воды(+50-60кг барышня) внимание вопрос, какова будет толщина стекла и его стоимость чтоб все это добро в гостинной не оказалось?


Отель Сейшельские острова.
Вид сверху можно посмотреть. Фото 18.
https://www.booking.com/hotel/sc/six-se ... nd.uk.html
freeze
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