Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Просто без дизайнера, даже при неограниченном бюджете у 99% людей не получится так, как получается у того же Балбека или Махно или даже у дизайнеров намного проще.
Что сейчас на пике моды? Выращивание мха и травы в санузле?
Модно - глянцевые натяжные потолки с люстрой в стиле Людовика XIV и замысловатый узор из газовых труб над столешницей. Плюс всегда в моде сочетание коричневого с коричневым, плитка с декором и лючки как на видео.
airmax78 написав:Если бассейн настоящий - мегакруть. Если фейковая инсталляция - то это туда же, куда и 3D наливные полы и фотообои
включаем калькулятор: если барышня в бассейне +- 170см то бассейн примерно 2.5х8 глубина хотя бы 1.5 итого 30 тонн воды(+50-60кг барышня) внимание вопрос, какова будет толщина стекла и его стоимость чтоб все это добро в гостинной не оказалось?
airmax78 написав:Если бассейн настоящий - мегакруть. Если фейковая инсталляция - то это туда же, куда и 3D наливные полы и фотообои
включаем калькулятор: если барышня в бассейне +- 170см то бассейн примерно 2.5х8 глубина хотя бы 1.5 итого 30 тонн воды(+50-60кг барышня) внимание вопрос, какова будет толщина стекла и его стоимость чтоб все это добро в гостинной не оказалось?