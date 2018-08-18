|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:22
Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19539
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:33
Оранжевый-хит сезона написав:
Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.
Шо, и вкотлован оранжа нельзя?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5096
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 677 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:39
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.
Шо, и вкотлован оранжа нельзя?
У Оранж сити нет котлована, там уже монолит закончен. А следующий дом ещё не начали продавать.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19539
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 12 січ, 2019 16:46
Оранжевый-хит сезона написав:
]
У Оранж сити нет котлована, там уже монолит закончен. А следующий дом ещё не начали продавать.
А в любой другой котлован геоса можно?
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5096
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 677 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|