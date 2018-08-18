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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3258325932603261

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:33

  Оранжевый-хит сезона написав:Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.

Шо, и вкотлован оранжа нельзя?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:39

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.

Шо, и вкотлован оранжа нельзя?

У Оранж сити нет котлована, там уже монолит закончен. А следующий дом ещё не начали продавать.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:46

  Оранжевый-хит сезона написав:]
У Оранж сити нет котлована, там уже монолит закончен. А следующий дом ещё не начали продавать.

А в любой другой котлован геоса можно?
hume
 
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