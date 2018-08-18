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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3259326032613262>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:33

  Оранжевый-хит сезона написав:Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.

Шо, и вкотлован оранжа нельзя?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:39

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.

Шо, и вкотлован оранжа нельзя?

У Оранж сити нет котлована, там уже монолит закончен. А следующий дом ещё не начали продавать.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 16:46

  Оранжевый-хит сезона написав:]
У Оранж сити нет котлована, там уже монолит закончен. А следующий дом ещё не начали продавать.

А в любой другой котлован геоса можно?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:08

  hume написав:
  freeze написав:Вид сверху можно посмотреть. Фото 18.
https://www.booking.com/hotel/sc/six-se ... nd.uk.html

Мда, если девушка плавает, то норм. А если здоровенный волосатый мужик килограмм на 150, то радости мало

Только присмотрел самую дешевую виллу на 2 недели на февраль так на моих глазах забронировали. Не иначе как Респект, учитывая шаровую цену в 940тгрн...
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 17:20

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:]
У Оранж сити нет котлована, там уже монолит закончен. А следующий дом ещё не начали продавать.

А в любой другой котлован геоса можно?

Можно в Фэмели-Ф, такой же аццкий шлак как и Оранж, один лучше другого... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:23

любопытный опыт поиска и покупки маленькой квартирки в центре лондона

https://www.youtube.com/watch?v=7UhaLLZ4nkw
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:50

  kingkongovets написав:любопытный опыт поиска и покупки маленькой квартирки в центре лондона

https://www.youtube.com/watch?v=7UhaLLZ4nkw

А как же визг твой о том, что тема только о КРЖН? Сразу вопли, жалобы и баны других пользователей. Ой как не однозначно все на этой ветке...
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 19:57

  UA написав:
  hume написав:Нравится амерекинский стиль в интерьере. Просто и со вкусом

Американский подход в ремонте это для богатых. Богатым не интересно рисоваться перед окружающими. Наоборот возникает желание не отсвечивать.

Скорее для практичных. Единственное, чаще карпет менять надо
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:01

  kingkongovets написав:любопытный опыт поиска и покупки маленькой квартирки в центре лондона

https://www.youtube.com/watch?v=7UhaLLZ4nkw

На круше стояк можно было бы взять.
Надо понять с чем в Ктеае это можно было бы сравнить. Имею ввиду локацию.
hume
 
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