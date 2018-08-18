Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились. p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.
Оранжевый-хит сезона написав:Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились. p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.
Оранжевый-хит сезона написав:Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились. p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.
Шо, и вкотлован оранжа нельзя?
У Оранж сити нет котлована, там уже монолит закончен. А следующий дом ещё не начали продавать.