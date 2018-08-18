Есть момент: что бассейн, что хоттуб не сильно здорово иметь под окнами. Квартиры на еренду с окнами на бассейн на 10% дешевле. Химия испаряется от туда... без химии он цветет, ибо вода не хлопируется из крана.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 20:02
Есть момент: что бассейн, что хоттуб не сильно здорово иметь под окнами. Квартиры на еренду с окнами на бассейн на 10% дешевле. Химия испаряется от туда... без химии он цветет, ибо вода не хлопируется из крана.
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А тут на крыше, химия не долетит
Додано: Суб 12 січ, 2019 21:35
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