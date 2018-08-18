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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3259326032613262

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:02

  airmax78 написав:Если бассейн настоящий - мегакруть. Если фейковая инсталляция - то это туда же, куда и 3D наливные полы и фотообои

Есть момент: что бассейн, что хоттуб не сильно здорово иметь под окнами. Квартиры на еренду с окнами на бассейн на 10% дешевле. Химия испаряется от туда... без химии он цветет, ибо вода не хлопируется из крана.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 20:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  airmax78 написав:Если бассейн настоящий - мегакруть. Если фейковая инсталляция - то это туда же, куда и 3D наливные полы и фотообои

Есть момент: что бассейн, что хоттуб не сильно здорово иметь под окнами. Квартиры на еренду с окнами на бассейн на 10% дешевле. Химия испаряется от туда... без химии он цветет, ибо вода не хлопируется из крана.
А тут на крыше, химия не долетит
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:35

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:]
У Оранж сити нет котлована, там уже монолит закончен. А следующий дом ещё не начали продавать.

А в любой другой котлован геоса можно?

Геос достаточно стабильная компания.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 21:53

Re: Программа "Masterсard Більше"

UA написав:Я такое уже дважды видел. Только повесили ящик в общем коридоре, а в ящике бойлер.
Дом с претензией на Бизнес класс.
Хозяева квартир с Данбаса.

Дизайнер посоветовал? :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Украл на другом форуме:
"Довелось сегодня побывать во французском квартале. Проезжая, сверху начали лететь пакеты с мусором. Несколько приземлились перед паркетником впереди, несколько левее у старых домов и пара аккурат на дорогу. Тормознул, сделал фото. Что можно хотеть от этих людей при таком поведении, такие и живут, друг друга убивают, простите, испорожняются там где живут."

Мопы в опасносте! :mrgreen: Хрущежители безнаказанно проникают в заповедное! :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:32

  vano80 написав:Украл на другом форуме:
"Довелось сегодня побывать во французском квартале. Проезжая, сверху начали лететь пакеты с мусором. Несколько приземлились перед паркетником впереди, несколько левее у старых домов и пара аккурат на дорогу. Тормознул, сделал фото. Что можно хотеть от этих людей при таком поведении, такие и живут, друг друга убивают, простите, испорожняются там где живут."

Мопы в опасносте! :mrgreen: Хрущежители безнаказанно проникают в заповедное! :mrgreen:

Я думаю Реус неспроста сбежал из Украины буквально едва вселившись в ФК.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:43

  airmax78 написав:Это что, Респект с Респектом обсуждают Респекта? Или у меня уже паранойя?


макс, ты что ж меня уже совсем не узнаешь? :cry:
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 22:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://strou.net/novosti/2019/1697-seg ... -stoimosti
Где такие скидки, кто знает?
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:04

  vano80 написав:Украл на другом форуме:
"Довелось сегодня побывать во французском квартале. Проезжая, сверху начали лететь пакеты с мусором. Несколько приземлились перед паркетником впереди, несколько левее у старых домов и пара аккурат на дорогу. Тормознул, сделал фото. Что можно хотеть от этих людей при таком поведении, такие и живут, друг друга убивают, простите, испорожняются там где живут."

Мопы в опасносте! :mrgreen: Хрущежители безнаказанно проникают в заповедное! :mrgreen:


Мешканці "хрущовок" - божі ягнята у порівнянні з перцями, що мешкають у ФК, КТ і т.п.
Ті фрукти вбивають людину за те, що проїхала поблизу її собаки.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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