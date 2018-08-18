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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 січ, 2019 20:02
airmax78 написав:
Если бассейн настоящий - мегакруть. Если фейковая инсталляция - то это туда же, куда и 3D наливные полы и фотообои
Есть момент: что бассейн, что хоттуб не сильно здорово иметь под окнами. Квартиры на еренду с окнами на бассейн на 10% дешевле. Химия испаряется от туда... без химии он цветет, ибо вода не хлопируется из крана.
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Понаехал
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Додано: Суб 12 січ, 2019 20:10
Понаехал написав: airmax78 написав:
Если бассейн настоящий - мегакруть. Если фейковая инсталляция - то это туда же, куда и 3D наливные полы и фотообои
Есть момент: что бассейн, что хоттуб не сильно здорово иметь под окнами. Квартиры на еренду с окнами на бассейн на 10% дешевле. Химия испаряется от туда... без химии он цветет, ибо вода не хлопируется из крана.
А тут на крыше, химия не долетит
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Faceless
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Додано: Суб 12 січ, 2019 21:35
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
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У Оранж сити нет котлована, там уже монолит закончен. А следующий дом ещё не начали продавать.
А в любой другой котлован геоса можно?
Геос достаточно стабильная компания.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 12 січ, 2019 21:53
UA написав:Я такое уже дважды видел. Только повесили ящик в общем коридоре, а в ящике бойлер.
Дом с претензией на Бизнес класс.
Хозяева квартир с Данбаса.
Дизайнер посоветовал?
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qwe_ua
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Додано: Суб 12 січ, 2019 22:22
Украл на другом форуме:
"Довелось сегодня побывать во французском квартале. Проезжая, сверху начали лететь пакеты с мусором. Несколько приземлились перед паркетником впереди, несколько левее у старых домов и пара аккурат на дорогу. Тормознул, сделал фото. Что можно хотеть от этих людей при таком поведении, такие и живут, друг друга убивают, простите, испорожняются там где живут."
Мопы в опасносте!
Хрущежители безнаказанно проникают в заповедное!
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vano80
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Додано: Суб 12 січ, 2019 22:32
vano80 написав:
Украл на другом форуме:
"Довелось сегодня побывать во французском квартале. Проезжая, сверху начали лететь пакеты с мусором. Несколько приземлились перед паркетником впереди, несколько левее у старых домов и пара аккурат на дорогу. Тормознул, сделал фото. Что можно хотеть от этих людей при таком поведении, такие и живут, друг друга убивают, простите, испорожняются там где живут."
Мопы в опасносте!
Хрущежители безнаказанно проникают в заповедное!
Я думаю Реус неспроста сбежал из Украины буквально едва вселившись в ФК.
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airmax78
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Додано: Суб 12 січ, 2019 22:43
airmax78 написав:
Это что, Респект с Респектом обсуждают Респекта? Или у меня уже паранойя?
макс, ты что ж меня уже совсем не узнаешь?
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X-Fresh
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Додано: Суб 12 січ, 2019 22:51
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remark
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:04
vano80 написав:
Украл на другом форуме:
"Довелось сегодня побывать во французском квартале. Проезжая, сверху начали лететь пакеты с мусором. Несколько приземлились перед паркетником впереди, несколько левее у старых домов и пара аккурат на дорогу. Тормознул, сделал фото. Что можно хотеть от этих людей при таком поведении, такие и живут, друг друга убивают, простите, испорожняются там где живут."
Мопы в опасносте!
Хрущежители безнаказанно проникают в заповедное!
Мешканці "хрущовок" - божі ягнята у порівнянні з перцями, що мешкають у ФК, КТ і т.п.
Ті фрукти вбивають людину за те, що проїхала поблизу її собаки.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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