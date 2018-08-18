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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3260326132623263

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:27

Frant В ФК жил пострадавший. Но о менталитете жителей ФК безошибочно и ярко свидетельствует внешний вид комплекса после менее чем трех лет после ввода в эксплуатацию.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:37

  Frant написав:Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.

Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".

1400 за 120 метров но со сч'тчиками
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:38

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Frant написав:Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.

Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".

1400 за 120 метров но со сч'тчиками


Что то слабо вериться за 120 кв.м - 1400 грн

У меня вторичка, вышло по 23грн/кв.м.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давайте менять голосовалку!!!
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 23:55

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Frant написав:Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.

Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".

1400 за 120 метров но со сч'тчиками


Что то слабо вериться за 120 кв.м - 1400 грн

У меня вторичка, вышло по 23грн/кв.м.

счётчик и регуляторы на батарее
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:18

  Frant написав:Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.

Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".

Какая хрущёвка? Какой адрес?
Опять туфтогонишь
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:27

X-Fresh В чем тутфта ? У меня 23 грн/м.кв вышло
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 00:44

Любителям прикольных интерьеров подарю(за формальные 1 000грн) дверной стеклянный прозрачный блок. Можно использовать как туалетный вход, да впрочем как все входы.

После установки блока и фотки интерьера пообещаю подумать насчет трубы на потолке. Будет красиво, гарантирую))
Бывалый
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