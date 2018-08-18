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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 12 січ, 2019 23:27
Frant В ФК жил пострадавший. Но о менталитете жителей ФК безошибочно и ярко свидетельствует внешний вид комплекса после менее чем трех лет после ввода в эксплуатацию.
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airmax78
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:37
Frant написав:
Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.
Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".
1400 за 120 метров но со сч'тчиками
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:38
Оранжевый-хит сезона написав: Frant написав:
Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.
Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".
1400 за 120 метров но со сч'тчиками
Что то слабо вериться за 120 кв.м - 1400 грн
У меня вторичка, вышло по 23грн/кв.м.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:43
Давайте менять голосовалку!!!
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 12 січ, 2019 23:55
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав: Frant написав:
Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.
Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".
1400 за 120 метров но со сч'тчиками
Что то слабо вериться за 120 кв.м - 1400 грн
У меня вторичка, вышло по 23грн/кв.м.
счётчик и регуляторы на батарее
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 13 січ, 2019 00:18
Frant написав:
Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.
Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".
Какая хрущёвка? Какой адрес?
Опять туфтогонишь
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X-Fresh
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Додано: Нед 13 січ, 2019 00:27
X-Fresh В чем тутфта ? У меня 23 грн/м.кв вышло
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 13 січ, 2019 00:44
Любителям прикольных интерьеров подарю(за формальные 1 000грн) дверной стеклянный прозрачный блок. Можно использовать как туалетный вход, да впрочем как все входы.
После установки блока и фотки интерьера пообещаю подумать насчет трубы на потолке. Будет красиво, гарантирую))
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Бывалый
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Додано: Нед 13 січ, 2019 01:31
Бывалый написав:
Любителям прикольных интерьеров подарю(за формальные 1 000грн) дверной стеклянный прозрачный блок. Можно использовать как туалетный вход, да впрочем как все входы.
После установки блока и фотки интерьера пообещаю подумать насчет трубы на потолке. Будет красиво, гарантирую))
Интерьер по вашей ссылке с youtube - это УГ, как ни крути. При продаже дай Бог, чтобы дали 30% от его стоимости, по сравнению с аналогичным бабушатником. Интерьер от Балбека - выводит квартиру на совершенно другой ценовой уровень и совсем других покупателей.
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airmax78
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Додано: Нед 13 січ, 2019 01:36
airmax78
зря стараетесь. Балбек вам за рекламу не заплатит.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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