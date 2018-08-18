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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3261326232633264

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 02:53

  Yuri_T написав:airmax78
зря стараетесь. Балбек вам за рекламу не заплатит.

На это даже не надеюсь. Максимум на что рассчитываю - на 30% скидку на разработку дизайн-проекта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 08:43

Очередная трагедия на стройке в Одессе, почитайте какой треш дальше начал происходить с приездом титушек и ментов

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/ ... 8248325152
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 08:49

  X-Fresh написав:
  Frant написав:Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.

Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".

Какая хрущёвка? Какой адрес?
Опять туфтогонишь


Якщо я наведу фото квитанції, Респект00, ти визнаєш, що ти новобудівський рил-загонщик?

Не віриться, що "хрущовки" без теплолічильників - дешеві в утриманні, так?((((

Рожевоокулярники, як в Африці полярники,
Як риби глибоководні в небесній висоті.
Ніц вони не бачать, ніц вони не чують.
Як молоток прості!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 13 січ, 2019 09:17, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 08:54

  airmax78 написав:Frant В ФК жил пострадавший. Но о менталитете жителей ФК безошибочно и ярко свидетельствует внешний вид комплекса после менее чем трех лет после ввода в эксплуатацию.

Я живу в Пирятині, не в Києві. Працюю сторожем рибоконсервного завода.

Тому ніколи не бачив ФК.
Проте, чомусь здається, що представники бид.ло єліти вже добряче зас.рали його.

Ліфти вже замальовані?
Собаки напаскудили в під'їздах?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 08:54

Frant
У меня не хрущовка но тоже дом далеко не новый , 23грн/кв.м. Индивидуального счетчика нет, есть общедомовой счетчик тепла.
В МОПах все батареи отключены.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 09:03

  zzzzzz написав:Frant
У меня не хрущовка но тоже дом далеко не новый , 23грн/кв.м. Индивидуального счетчика нет, есть общедомовой счетчик тепла.
В МОПах все батареи отключены.

Я теж живу не в хрущовці.
Проте надана мною інформація щодо оплати тепла на вторинці - точна.

Вона вельми дратує деяких рожевоокулярних рожевоокулярних перців, яким сниться дорожай на падаючому ринку.

Ще раз нагадаю: на вторинці Кржн ціни зараз на рівні 2004 року.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 13 січ, 2019 09:05, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 09:04

Frant
А какая цена отопления в декабре вышла в том доме где вы живете ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 09:06

  zzzzzz написав:Frant
А какая цена отопления в декабре вышла в том доме где вы живете ?

Приблизно 21-22 грн/м2. Неначе є загальнодомовий лічильник.

Ціна невелика, як по мені.
В квартирах не жарко, не так як до війни.

Тому є сенс обшивати з вулиці пінопластом.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 09:09

Frant
9 или 16 этажка ?
В МОПах отопление отключено ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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