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Додано: Нед 13 січ, 2019 02:53
Додано: Нед 13 січ, 2019 08:43
Очередная трагедия на стройке в Одессе, почитайте какой треш дальше начал происходить с приездом титушек и ментов
Живите своим умом!
Додано: Нед 13 січ, 2019 08:49
Якщо я наведу фото квитанції, Респект00, ти визнаєш, що ти новобудівський рил-загонщик?
Не віриться, що "хрущовки" без теплолічильників - дешеві в утриманні, так?((((
Рожевоокулярники, як в Африці полярники,
Як риби глибоководні в небесній висоті.
Ніц вони не бачать, ніц вони не чують.
Як молоток прості!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 13 січ, 2019 09:17, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 13 січ, 2019 08:54
Я живу в Пирятині, не в Києві. Працюю сторожем рибоконсервного завода.
Тому ніколи не бачив ФК.
Проте, чомусь здається, що представники бид.ло єліти вже добряче зас.рали його.
Ліфти вже замальовані?
Собаки напаскудили в під'їздах?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 13 січ, 2019 08:54
Frant
У меня не хрущовка но тоже дом далеко не новый , 23грн/кв.м. Индивидуального счетчика нет, есть общедомовой счетчик тепла.
В МОПах все батареи отключены.
Живите своим умом!
Додано: Нед 13 січ, 2019 09:03
Я теж живу не в хрущовці.
Проте надана мною інформація щодо оплати тепла на вторинці - точна.
Вона вельми дратує деяких рожевоокулярних рожевоокулярних перців, яким сниться дорожай на падаючому ринку.
Ще раз нагадаю: на вторинці Кржн ціни зараз на рівні 2004 року.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 13 січ, 2019 09:05, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 13 січ, 2019 09:04
Frant
А какая цена отопления в декабре вышла в том доме где вы живете ?
Живите своим умом!
Додано: Нед 13 січ, 2019 09:06
Приблизно 21-22 грн/м2. Неначе є загальнодомовий лічильник.
Ціна невелика, як по мені.
В квартирах не жарко, не так як до війни.
Тому є сенс обшивати з вулиці пінопластом.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Нед 13 січ, 2019 09:09
Frant
9 или 16 этажка ?
В МОПах отопление отключено ?
Живите своим умом!
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