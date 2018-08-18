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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 13 січ, 2019 10:48
Оранжевый-хит сезона написав:
Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.
В четверг, кажется, по диагонали просмотрел несколько страниц, были жалобы перекупов (людей смирившихся с рисками), что нечего купить. Нет интересных объектов по интересным ценам, ради которых стоит рисковать.
Я еще в 16-ом писал, что окно возможностей заработать на котловане закроется. Все заканчивается. Ставки 10% в долларе в надежных банках закончились. Заработок на котловане закончился - риски не оправдывают прибыли, нужно выскакивать даже из имеющихся котлованов. Заработок на сезонных колебаниях курса закончился - сдав сейчас по 28 уже нет гарантии, что летом откупишься по 26.
Остается аренда, но и она в среднесрочной перспективе закончится. Предложение увеличивается. Каждый год тысячи квартир (в том числе новострои, спадщина) выходят на рынок, а, по мере интеграции Украины в Европу, роль Киева, как конечной точки миграционных потоков, теряется. Будем жить, как в цивилизованных странах, где у пересичнго нет возможности поднять шальные деньги по-легкому.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 13 січ, 2019 10:58
X-Fresh написав: Frant написав: zzzzzz написав:Frant
А какая цена отопления в декабре вышла в том доме где вы живете ?
Приблизно 21-22 грн/м2. Неначе є загальнодомовий лічильник.
Ціна невелика, як по мені.
В квартирах не жарко, не так як до війни.
Тому є сенс обшивати з вулиці пінопластом.
Пан туфтогонщик, адрес этого бесценного хруща назовёте? Нет? Аля яй яй, так легко можно было проверить вашу брехню
Скан платіжки викласти?
Визнаєш, що ти рожевоокулярний рил-загонщик?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 13 січ, 2019 10:59
zzzzzz написав:X-Fresh
В чем тутфта ? У меня 23 грн/м.кв вышло
Респект00, зливайся!
Плигай в унітаз і жми на злив!
І вниз, по трубам, в рожевоокулярне царство-королівство!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:01
Vlad442 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Давайте голосовалку менять что ли. Меня сейчас интересуют риски вкладываться в "котлован". Особенно на фоне того что цены как бы подняли, а риски как бы увеличились.
p/s/ что за фигня уже 14 часов и ни одного "ватного" воспоминания о пломбире по 20 коп. и 21 волге с оленем.
В четверг, кажется, по диагонали просмотрел несколько страниц, были жалобы перекупов (людей смирившихся с рисками), что нечего купить. Нет интересных объектов по интересным ценам, ради которых стоит рисковать.
Я еще в 16-ом писал, что окно возможностей заработать на котловане закроется. Все заканчивается. Ставки 10% в долларе в надежных банках закончились. Заработок на котловане закончился - риски не оправдывают прибыли, нужно выскакивать даже из имеющихся котлованов. Заработок на сезонных колебаниях курса закончился - сдав сейчас по 28 уже нет гарантии, что летом откупишься по 26.
Остается аренда, но и она в среднесрочной перспективе закончится. Предложение увеличивается. Каждый год тысячи квартир (в том числе новострои, спадщина) выходят на рынок, а, по мере интеграции Украины в Европу, роль Киева, как конечной точки миграционных потоков, теряется. Будем жить, как в цивилизованных странах, где у пересичнго нет возможности поднять шальные деньги по-легкому.
Все так и происходит, согласен с вами.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:03
Frant написав: zzzzzz написав:X-Fresh
В чем тутфта ? У меня 23 грн/м.кв вышло
Респект00, зливайся!
Плигай в унітаз і жми на злив!
І вниз, по трубам, в рожевоокулярне царство-королівство!
давай дальше рассказывай сказди про 23грн за отопление в хруще.
мы тебя внимательно здесь все слушаем)))))
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:04
Vlad442 написав:
В четверг, кажется, по диагонали просмотрел несколько страниц, были жалобы перекупов (людей смирившихся с рисками), что нечего купить. Нет интересных объектов по интересным ценам, ради которых стоит рисковать.
Я еще в 16-ом писал, что окно возможностей заработать на котловане закроется. Все заканчивается.
Вам каждый пост нужно заканчивать
"Я большой молодец".
Потому как другое в голову не приходит. Кто то давно фиксанулся, и нырнул в очередную афёру. Кто то купил и уже благополучно сдал. Кто то молча ведёт разведку других котлованов. И только вы пишете какой вы большой умница, и дартаньян. Вы сдали уже? Какой простой? Продали? Какая цифра после фиксации?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:04
Frant написав:
Скан платіжки викласти?
Визнаєш, що ти рожевоокулярний рил-загонщик?
адресс дома давай и все в интернете посмотрим
может ты выложишь скан платежки дома с модным мопом и индивидуальным счетчиком
ты ж туфтогонщик еще тот
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:21
Vlad442 написав:
В четверг, кажется, по диагонали просмотрел несколько страниц, были жалобы перекупов (людей смирившихся с рисками), что нечего купить. Нет интересных объектов по интересным ценам, ради которых стоит рисковать.
Я еще в 16-ом писал, что окно возможностей заработать на котловане закроется. Все заканчивается. Ставки 10% в долларе в надежных банках закончились. Заработок на котловане закончился - риски не оправдывают прибыли, нужно выскакивать даже из имеющихся котлованов. Заработок на сезонных колебаниях курса закончился - сдав сейчас по 28 уже нет гарантии, что летом откупишься по 26.
Остается аренда, но и она в среднесрочной перспективе закончится. Предложение увеличивается. Каждый год тысячи квартир (в том числе новострои, спадщина) выходят на рынок, а, по мере интеграции Украины в Европу, роль Киева, как конечной точки миграционных потоков, теряется. Будем жить, как в цивилизованных странах, где у пересичнго нет возможности поднять шальные деньги по-легкому.
А как же жители Нью Йорков, Берлинов и прочих Амстердамов поднимают XXХ% за 5-6 лет на своих вложениях в недвижку? Для них тоже все закончилось? Или переведут немного дух и поедут дальше?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:25
Бывалый написав:
Любителям прикольных интерьеров подарю(за формальные 1 000грн) дверной стеклянный прозрачный блок. Можно использовать как туалетный вход, да впрочем как все входы.
После установки блока и фотки интерьера пообещаю подумать насчет трубы на потолке. Будет красиво, гарантирую))
можно мені (з доставкою), бо в мене зараз навіть шторки в цоколі нема, не те що дверей (ні в кімнату, ні в санвузол)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 11:34
Vlad442 написав:
Будем жить, как в цивилизованных странах, где у пересичнго нет возможности поднять шальные деньги по-легкому.
А вона хіба була,
он в Долярчика дохід 11000 грн, із яких 1500 тре оплатити як ЄСВ та ЄП.
Пересічений бізнесмен.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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