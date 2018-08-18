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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 січ, 2019 11:40
airmax78 написав: Yuri_T написав:airmax78
зря стараетесь. Балбек вам за рекламу не заплатит.
На это даже не надеюсь. Максимум на что рассчитываю - на 30% скидку на разработку дизайн-проекта.
тоже зря. к тому времени, как вам понадобится дизайн-проект, Балбек давно на пенсию выйдет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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