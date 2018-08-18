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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3263326432653266

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:А как же жители Нью Йорков, Берлинов и прочих Амстердамов поднимают XXХ% за 5-6 лет на своих вложениях в недвижку? Для них тоже все закончилось? Или переведут немного дух и поедут дальше?

Ну Вы конечно сравниваете город луж и грязи с Нью Йорками, Берлинами и Амстердамами. :shock:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 11:40

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:airmax78
зря стараетесь. Балбек вам за рекламу не заплатит.

На это даже не надеюсь. Максимум на что рассчитываю - на 30% скидку на разработку дизайн-проекта.

тоже зря. к тому времени, как вам понадобится дизайн-проект, Балбек давно на пенсию выйдет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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