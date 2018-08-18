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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3263326432653266

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:01

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, не благодари: https://www.the-village.com.ua/village/ ... -z-gamakom

Natt! де Natt ?!

Зачем Вам я? Эту идею Вы и сами сможете реализовать.
З.Ы. Люстры из Икеи - эконом-вариант.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:02

За декабрь:
116м(квартирный счетчик)-1300
72м (домовой счетчик)-1500
29м(домовой счетчик)-700
28м (домовой счетчик)-700
43м (домовой счетчик)-1200
42м (домовой счетчик, Одесса)-800грн
Бывалый
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:02

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Frant написав:Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.

Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".

1400 за 120 метров но со сч'тчиками

Отопление МОПов отдельно?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:18

  Natt написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, не благодари: https://www.the-village.com.ua/village/ ... -z-gamakom

Natt! де Natt ?!

Зачем Вам я? Эту идею Вы и сами сможете реализовать.
З.Ы. Люстры из Икеи - эконом-вариант.

В той квартире в магазине покупалась только краска. И то - не факт. Но женская рука и женский глаз незаменимы. Ведь и у этого проекта два автора: Аня и Виктор. Более того - они подружжя. Натт, если хотите жить в уютном цоколе - вам не отвертеться. Надо включаться в проект, пока он на ранней стадии. Прийти хозяйкой на все готовенькое - не получится. Желающих много.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:49

  X-Fresh написав:
  Frant написав:Скан платіжки викласти?
Визнаєш, що ти рожевоокулярний рил-загонщик?

адресс дома давай и все в интернете посмотрим
может ты выложишь скан платежки дома с модным мопом и индивидуальным счетчиком
ты ж туфтогонщик еще тот


проффесоре, что ж ты свой бубон не открываешь и не размашиваешь платежками? сказать больше нечего на свое балаболство?
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 12:51

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Frant написав:Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.

Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".

1400 за 120 метров но со сч'тчиками

Отопление МОПов отдельно?


фран оказался балаболом
увы)
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:10

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Frant написав:Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.

Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".

1400 за 120 метров но со сч'тчиками

Отопление МОПов отдельно?

В хрущовках ціна за тепло сумарна.
Там немає розподілу на жилу площу і Мопи-Шмопи. Є ще вивіз сміття (25 грн), прибудинкова територія (225 грн).

Ціни приблизні.

Респект00 п,є горілку і плаче гіркими сльозами.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:35

  Бывалый написав:За декабрь:
116м(квартирный счетчик)-1300
72м (домовой счетчик)-1500
29м(домовой счетчик)-700
28м (домовой счетчик)-700
43м (домовой счетчик)-1200
42м (домовой счетчик, Одесса)-800грн

Шлачёк 50 м - 1000грн
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:47

  Frant написав:В хрущовках ціна за тепло сумарна.
Там немає розподілу на жилу площу і Мопи-Шмопи. Є ще вивіз сміття (25 грн), прибудинкова територія (225 грн).

Ціни приблизні.

Респект00 п,є горілку і плаче гіркими сльозами.

Пан туфтогонщик, давай докази)
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Люстры из Икеи - эконом-вариант.

Икея для богатых и ленивых.
Лайфхак для Флая.
Когда то мне говорили что такую "люстру" можно сделать самому бесплатно, для этого нужно:
1м провода + патрон(можно найти на мусорке) + лампочка(можно выкрутить в МОПе)
круглый воздушный шарик (на любой презентации)
толстая нитка(на мусорке?)
клей(на мусорке?)

"все просто" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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