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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 січ, 2019 12:01
flyman написав:
Natt! де Natt ?!
Зачем Вам я? Эту идею Вы и сами сможете реализовать.
З.Ы. Люстры из Икеи - эконом-вариант.
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Natt
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:02
За декабрь:
116м(квартирный счетчик)-1300
72м (домовой счетчик)-1500
29м(домовой счетчик)-700
28м (домовой счетчик)-700
43м (домовой счетчик)-1200
42м (домовой счетчик, Одесса)-800грн
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Бывалый
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:02
Оранжевый-хит сезона написав: Frant написав:
Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.
Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".
1400 за 120 метров но со сч'тчиками
Отопление МОПов отдельно?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:18
Natt написав: flyman написав:
Natt! де Natt ?!
Зачем Вам я? Эту идею Вы и сами сможете реализовать.
З.Ы. Люстры из Икеи - эконом-вариант.
В той квартире в магазине покупалась только краска. И то - не факт. Но женская рука и женский глаз незаменимы. Ведь и у этого проекта два автора: Аня и Виктор. Более того - они подружжя. Натт, если хотите жить в уютном цоколе - вам не отвертеться. Надо включаться в проект, пока он на ранней стадии. Прийти хозяйкой на все готовенькое - не получится. Желающих много.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:49
X-Fresh написав: Frant написав:
Скан платіжки викласти?
Визнаєш, що ти рожевоокулярний рил-загонщик?
адресс дома давай и все в интернете посмотрим
может ты выложишь скан платежки дома с модным мопом и индивидуальным счетчиком
ты ж туфтогонщик еще тот
проффесоре, что ж ты свой бубон не открываешь и не размашиваешь платежками? сказать больше нечего на свое балаболство?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 12:51
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав: Frant написав:
Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.
Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".
1400 за 120 метров но со сч'тчиками
Отопление МОПов отдельно?
фран оказался балаболом
увы)
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:10
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав: Frant написав:
Платіжки за тепло. Грудень.
"Хрущовки" 800 - 850 грн за 43-45 м2.
Хтось верещав, що у аеродромних новобудів 80-90 м2 плата за тепло нижча, ніж у "вторинки".
1400 за 120 метров но со сч'тчиками
Отопление МОПов отдельно?
В хрущовках ціна за тепло сумарна.
Там немає розподілу на жилу площу і Мопи-Шмопи. Є ще вивіз сміття (25 грн), прибудинкова територія (225 грн).
Ціни приблизні.
Респект00 п,є горілку і плаче гіркими сльозами.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Frant
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:35
Бывалый написав:
За декабрь:
116м(квартирный счетчик)-1300
72м (домовой счетчик)-1500
29м(домовой счетчик)-700
28м (домовой счетчик)-700
43м (домовой счетчик)-1200
42м (домовой счетчик, Одесса)-800грн
Шлачёк 50 м - 1000грн
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Додано: Нед 13 січ, 2019 13:47
Frant написав:
В хрущовках ціна за тепло сумарна.
Там немає розподілу на жилу площу і Мопи-Шмопи. Є ще вивіз сміття (25 грн), прибудинкова територія (225 грн).
Ціни приблизні.
Респект00 п,є горілку і плаче гіркими сльозами.
Пан туфтогонщик, давай докази)
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:39
Natt написав:
Люстры из Икеи - эконом-вариант.
Икея для богатых и ленивых.
Лайфхак для Флая.
Когда то мне говорили что такую "люстру" можно сделать самому бесплатно, для этого нужно:
1м провода + патрон(можно найти на мусорке) + лампочка(можно выкрутить в МОПе)
круглый воздушный шарик (на любой презентации)
толстая нитка(на мусорке?)
клей(на мусорке?)
…
"все просто"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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