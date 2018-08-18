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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3264326532663267

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:59

  Прохожий написав:
  Natt написав:Люстры из Икеи - эконом-вариант.

Икея для богатых и ленивых.
Лайфхак для Флая.
Когда то мне говорили что такую "люстру" можно сделать самому бесплатно, для этого нужно:
1м провода + патрон(можно найти на мусорке) + лампочка(можно выкрутить в МОПе)
круглый воздушный шарик (на любой презентации)
толстая нитка(на мусорке?)
клей(на мусорке?)

"все просто" :mrgreen:


https://bt.rozetka.com.ua/ua/eglo_eg_95 ... O4QAvD_BwE
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:59

Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:07

  ihorkyiv написав:Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.

Черговий болячий удар по ганебному писку Респекта00.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:21

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.

Черговий болячий удар по ганебному писку Респекта00.

Респект просто хотел выяснить где территориально ваши объекты, ну или его соседи выкупили что кто-то греется за их счёт и укатили на зиму в Тайланд или ГОА )))
stm
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