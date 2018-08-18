Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 січ, 2019 14:59
Прохожий написав: Natt написав:
Люстры из Икеи - эконом-вариант.
Икея для богатых и ленивых.
Лайфхак для Флая.
Когда то мне говорили что такую "люстру" можно сделать самому бесплатно, для этого нужно:
1м провода + патрон(можно найти на мусорке) + лампочка(можно выкрутить в МОПе)
круглый воздушный шарик (на любой презентации)
толстая нитка(на мусорке?)
клей(на мусорке?)
…
"все просто"
https://bt.rozetka.com.ua/ua/eglo_eg_95 ... O4QAvD_BwE
freeze
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:59
Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн; - хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн; - панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн; - панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.
ihorkyiv
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:07
ihorkyiv написав:
Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.
Черговий болячий удар по ганебному писку Респекта00.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:21
Frant написав: ihorkyiv написав:
Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.
Черговий болячий удар по ганебному писку Респекта00.
Респект просто хотел выяснить где территориально ваши объекты, ну или его соседи выкупили что кто-то греется за их счёт и укатили на зиму в Тайланд или ГОА )))
stm
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