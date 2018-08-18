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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3265326632673268>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:59

  Прохожий написав:
  Natt написав:Люстры из Икеи - эконом-вариант.

Икея для богатых и ленивых.
Лайфхак для Флая.
Когда то мне говорили что такую "люстру" можно сделать самому бесплатно, для этого нужно:
1м провода + патрон(можно найти на мусорке) + лампочка(можно выкрутить в МОПе)
круглый воздушный шарик (на любой презентации)
толстая нитка(на мусорке?)
клей(на мусорке?)

"все просто" :mrgreen:


https://bt.rozetka.com.ua/ua/eglo_eg_95 ... O4QAvD_BwE
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:59

Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:07

  ihorkyiv написав:Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.

Черговий болячий удар по ганебному писку Респекта00.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:21

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.

Черговий болячий удар по ганебному писку Респекта00.

Респект просто хотел выяснить где территориально ваши объекты, ну или его соседи выкупили что кто-то греется за их счёт и укатили на зиму в Тайланд или ГОА )))
stm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:47

  X-Fresh написав:
  Frant написав:
  zzzzzz написав:X-Fresh В чем тутфта ? У меня 23 грн/м.кв вышло

Респект00, зливайся!
Плигай в унітаз і жми на злив!
І вниз, по трубам, в рожевоокулярне царство-королівство!


давай дальше рассказывай сказди про 23грн за отопление в хруще.
мы тебя внимательно здесь все слушаем)))))


У меня не хрущ , мноноэтажная вторичка но не хрущ.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:49

  X-Fresh написав:
  Frant написав:Скан платіжки викласти?
Визнаєш, що ти рожевоокулярний рил-загонщик?

адресс дома давай и все в интернете посмотрим
может ты выложишь скан платежки дома с модным мопом и индивидуальным счетчиком
ты ж туфтогонщик еще тот


А на каком сайте по адресу можно посмотреть ?
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:58

  Бывалый написав:За декабрь:
116м(квартирный счетчик)-1300
72м (домовой счетчик)-1500
29м(домовой счетчик)-700
28м (домовой счетчик)-700
43м (домовой счетчик)-1200
42м (домовой счетчик, Одесса)-800грн


Спасибо, если можно добавьте тип дома и уточните тариф от Киевтеплоэнерно или Евро-реконструкция , у них на 7-10% отличаются тарифы. А с 1 января разница между этими компаниями достигнет вообще 22%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:09

  ihorkyiv написав:Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.



У меня не хрущ но за 1кв.м отопление в ноябре было 17грн и 23 в декабре,или +35%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:А на каком сайте по адресу можно посмотреть ?
агрегаторы платежей,Приват,Моно и т.д.
https://easypay.ua/ua/catalog/utility/kiev/gioc-address
пример Хрещатик 8Б,кв.8
насчитано 600 за утримання.На https://municipal.kiev.ua/kiev/ тариф 5,34/5,87 (зависит от 20-го числа).Получаем 102метра= 600/5,87 (там борг был).Отопление 2913 насчитано.За метр 2913/102=28,56 грн.Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:15

  stm написав:...или его соседи выкупили что кто-то греется за их счёт и укатили на зиму в Тайланд или ГОА )))

100%.
теперь не хватит на водителя. :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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