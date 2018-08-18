Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 січ, 2019 14:59
Прохожий написав: Natt написав:
Люстры из Икеи - эконом-вариант.
Икея для богатых и ленивых.
Лайфхак для Флая.
Когда то мне говорили что такую "люстру" можно сделать самому бесплатно, для этого нужно:
1м провода + патрон(можно найти на мусорке) + лампочка(можно выкрутить в МОПе)
круглый воздушный шарик (на любой презентации)
толстая нитка(на мусорке?)
клей(на мусорке?)
…
"все просто"
https://bt.rozetka.com.ua/ua/eglo_eg_95 ... O4QAvD_BwE
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Додано: Нед 13 січ, 2019 14:59
Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн; - хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн; - панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн; - панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.
ihorkyiv
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:07
ihorkyiv написав:
Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.
Черговий болячий удар по ганебному писку Респекта00.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:21
Frant написав: ihorkyiv написав:
Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.
Черговий болячий удар по ганебному писку Респекта00.
Респект просто хотел выяснить где территориально ваши объекты, ну или его соседи выкупили что кто-то греется за их счёт и укатили на зиму в Тайланд или ГОА )))
stm
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:47
X-Fresh написав: Frant написав: zzzzzz написав: X-Fresh
В чем тутфта ? У меня 23 грн/м.кв вышло
Респект00, зливайся!
Плигай в унітаз і жми на злив!
І вниз, по трубам, в рожевоокулярне царство-королівство!
давай дальше рассказывай сказди про 23грн за отопление в хруще.
мы тебя внимательно здесь все слушаем)))))
У меня не хрущ , мноноэтажная вторичка но не хрущ.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:49
X-Fresh написав: Frant написав:
Скан платіжки викласти?
Визнаєш, що ти рожевоокулярний рил-загонщик?
адресс дома давай и все в интернете посмотрим
может ты выложишь скан платежки дома с модным мопом и индивидуальным счетчиком
ты ж туфтогонщик еще тот
А на каком сайте по адресу можно посмотреть ?
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:58
Бывалый написав:
За декабрь:
116м(квартирный счетчик)-1300
72м (домовой счетчик)-1500
29м(домовой счетчик)-700
28м (домовой счетчик)-700
43м (домовой счетчик)-1200
42м (домовой счетчик, Одесса)-800грн
Спасибо, если можно добавьте тип дома и уточните тариф от Киевтеплоэнерно или Евро-реконструкция , у них на 7-10% отличаются тарифы. А с 1 января разница между этими компаниями достигнет вообще 22%
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:09
ihorkyiv написав:
Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн.
Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.
У меня не хрущ но за 1кв.м отопление в ноябре было 17грн и 23 в декабре,или +35%
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:10
zzzzzz написав:
А на каком сайте по адресу можно посмотреть ?
агрегаторы платежей,Приват,Моно и т.д.
https://easypay.ua/ua/catalog/utility/kiev/gioc-address
пример Хрещатик 8Б,кв.8
насчитано 600 за утримання.На
https://municipal.kiev.ua/kiev/
тариф 5,34/5,87 (зависит от 20-го числа).Получаем 102метра= 600/5,87 (там борг был).Отопление 2913 насчитано.За метр 2913/102=28,56 грн.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:15
stm написав:
...или его соседи выкупили что кто-то греется за их счёт и укатили на зиму в Тайланд или ГОА )))
100%.
теперь не хватит на водителя.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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