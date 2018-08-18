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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3265326632673268

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:15

Мизантрóп
Особовий рахунок закрасьте ;)
Востаннє редагувалось stm в Нед 13 січ, 2019 17:17, всього редагувалось 1 раз.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:17

stm У Изи краски)) https://easypay.ua/ua/catalog/utility/kiev/gioc-address
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:21

Кстати а чё там с ценами на КРЖН?
Который год уже падают на 8% в год?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:26

  Прохожий написав:Кстати а чё там с ценами на КРЖН?
Который год уже падают на 8% в год?

Нащупали дно. 2019 может принести 2 дно в подарок. 2021 когда начнут действовать value recovery instruments 3 ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:28

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  flyman написав:Natt! де Natt ?!

Зачем Вам я? Эту идею Вы и сами сможете реализовать.
З.Ы. Люстры из Икеи - эконом-вариант.

В той квартире в магазине покупалась только краска. И то - не факт. Но женская рука и женский глаз незаменимы. Ведь и у этого проекта два автора: Аня и Виктор. Более того - они подружжя. Натт, если хотите жить в уютном цоколе - вам не отвертеться. Надо включаться в проект, пока он на ранней стадии. Прийти хозяйкой на все готовенькое - не получится. Желающих много.

Думаете, надо хватать Флая за здесь, и цоколь за там, пока не угнали?

Кстати, сегодня общалась со знакомым по поводу продажи квартиры, живет в Ирпене в более-менее новом низкоэтажном доме, который нарезан под студии 17-23 кв. метра. Говорит, соседи, которые пытаются ЭТО продать, в акуе - продать удалось только одному за 13 куе.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:35

  Мизантрóп написав:
  zzzzzz написав:А на каком сайте по адресу можно посмотреть ?
агрегаторы платежей,Приват,Моно и т.д.
https://easypay.ua/ua/catalog/utility/kiev/gioc-address
пример Хрещатик 8Б,кв.8
насчитано 600 за утримання.На https://municipal.kiev.ua/kiev/ тариф 5,34/5,87 (зависит от 20-го числа).Получаем 102метра= 600/5,87 (там борг был).Отопление 2913 насчитано.За метр 2913/102=28,56 грн.Зображення



Спасибо , тут недавно Щорса 32 обсуждали, посмотрел у Изи а там только за эл.энергию счета, а как можно посмотреть счета за отопления ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Кстати, сегодня общалась со знакомым по поводу продажи квартиры, живет в Ирпене в более-менее новом низкоэтажном доме, который нарезан под студии 17-23 кв. метра. Говорит, соседи, которые пытаются ЭТО продать, в акуе - продать удалось только одному за 13 куе.

А за сколько они планировали продать ЭТО?
И кстати за 13куе ЭТО ушло какой площади? С ремонтом или от застройщика?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:46

Прохожий, с ремонтом, дом обжитой, точной площади не знаю. Жаль, портрет покупана неизвестен.
И, кстати, в некоторых квартирах межквартирные перегородки из гипсоблока. Вроде как застройщик, со слов знакомого, перед сдачей дома в эксплуатацию нарезал однухи на студии, так как в то время они как раз пользовались популярностью.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:52

  Frant написав:
  ihorkyiv написав:Платежі за опалення, Київ (листопад 2018):
- хрущ цегляний, оп.пл. 29.1 кв.м. - 533 грн;
- хрущ цегляний, оп.пл. 32.14 кв.м. - 693 грн;
- панелька українська, оп.пл. 37.0 кв.м. - 733 грн;
- панелька совкова, оп.пл. 46.4 кв.м. - 762 грн., за грудень - 946 грн. Напевно, і у хрущах за грудень будуть більші нарахування.

Черговий болячий удар по ганебному писку Респекта00.

Пан туфтогонщик, раскалите ещё нам про отопление в хруще)
Мы вас внимательно слушаем
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Спасибо , тут недавно Щорса 32 обсуждали
Исключения- случаи бухгалтерии ОСББ вне видимости ГИОЦ и отсутствии договоров с агрегаторами платежей.Тут только опрос жильцов))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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