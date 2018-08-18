Мизантрóп
Особовий рахунок закрасьте
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:15
Мизантрóп
Особовий рахунок закрасьте
Востаннє редагувалось stm в Нед 13 січ, 2019 17:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:17
stm У Изи краски))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:21
Кстати а чё там с ценами на КРЖН?
Который год уже падают на 8% в год?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:26
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:28
Думаете, надо хватать Флая за здесь, и цоколь за там, пока не угнали?
Кстати, сегодня общалась со знакомым по поводу продажи квартиры, живет в Ирпене в более-менее новом низкоэтажном доме, который нарезан под студии 17-23 кв. метра. Говорит, соседи, которые пытаются ЭТО продать, в акуе - продать удалось только одному за 13 куе.
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:35
Спасибо , тут недавно Щорса 32 обсуждали, посмотрел у Изи а там только за эл.энергию счета, а как можно посмотреть счета за отопления ?
Живите своим умом!
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А за сколько они планировали продать ЭТО?
И кстати за 13куе ЭТО ушло какой площади? С ремонтом или от застройщика?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:46
Прохожий, с ремонтом, дом обжитой, точной площади не знаю. Жаль, портрет покупана неизвестен.
И, кстати, в некоторых квартирах межквартирные перегородки из гипсоблока. Вроде как застройщик, со слов знакомого, перед сдачей дома в эксплуатацию нарезал однухи на студии, так как в то время они как раз пользовались популярностью.
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:52
Пан туфтогонщик, раскалите ещё нам про отопление в хруще)
Мы вас внимательно слушаем
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Исключения- случаи бухгалтерии ОСББ вне видимости ГИОЦ и отсутствии договоров с агрегаторами платежей.Тут только опрос жильцов))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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