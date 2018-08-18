Додано: Нед 13 січ, 2019 17:21

Кстати а чё там с ценами на КРЖН?

Который год уже падают на 8% в год?

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