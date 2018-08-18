Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Зачем Вам я? Эту идею Вы и сами сможете реализовать. З.Ы. Люстры из Икеи - эконом-вариант.
В той квартире в магазине покупалась только краска. И то - не факт. Но женская рука и женский глаз незаменимы. Ведь и у этого проекта два автора: Аня и Виктор. Более того - они подружжя. Натт, если хотите жить в уютном цоколе - вам не отвертеться. Надо включаться в проект, пока он на ранней стадии. Прийти хозяйкой на все готовенькое - не получится. Желающих много.
Думаете, надо хватать Флая за здесь, и цоколь за там, пока не угнали?
Непьющие, прилично зарабатывающие, непритязательные (я в смысле условий жизни, питания и одежды) мужики в Украине - это не бросовый товар. Не готов советовать за что хватать Флая второй рукой, но то что одной надо крепко хватать за цоколь - это однозначно. Задача - застолбить, а там посмотрим. В хозяйстве по-любому пригодится.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 13 січ, 2019 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий написав:Кстати а чё там с ценами на КРЖН? Который год уже падают на 8% в год?
Дык эт таво - 12.5 лет - и цены как в Торезе со СнежнЫм - в ноль, хрющ - ящик пиваса, сталинка на институтской - поддон с водярой, ТТ-ХХ - ключ в ключ на 21099 всю в диодах с рулём в синей изоленте 99г.в. на 17х хромовых облезших катках от ворованой Калибры "PL". Обычная математика. Деление, умножение, экспонента и прочая куета. Интересно - сколько тады будет пирожков с капустой стоит цокАль?
Как видим на этаже 5 квартир. Интересно, почему по разным стоякам выходит разная стоимость отопления ? В этом доме центральное отопление. А вообще конечно домик багательний. И это еще тарифы до повышения цены , а там +22% с 1 января.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 13 січ, 2019 18:38, всього редагувалось 2 разів.
Україна в 2018 році збільшила імпорт сирів на 37,1% в порівнянні з 2017 роком. Про це йдеться в даних Державної фіскальної служби. Згідно з даними ДФС, імпорт сирів в натуральному вираженні збільшився на 37,1% в порівнянні з 2017 роком - до 13,72 тис тонн, у грошовому вираженні - на 41,8%, до 66,81 млн доларів. Одночасно експорт сирів з України за минулий рік скоротився на 7,8% - до 8,34 тис тонн, у грошовому вираженні - на 5,3%, до 30,8 млн доларів.
Люди реально стали богаче жить, поэтому переходят на сыры польского и европейского происхождения.
BIGor Просто цены на польские сыры уже догнали местные цены,вот и весь секрет. А насчет богатства так надо посмотреть объем производства в Украине и динамику. Еще в сентябре НБУ об этом указывал в своих отчетах , что подскочил продовольственный импорт.
zzzzzz написав:BIGor Просто цены на польские сыры уже догнали местные цены,вот и весь секрет. А насчет богатства так надо посмотреть объем производства в Украине и динамику. Еще в сентябре НБУ об этом указывал в своих отчетах , что подскочил продовольственный импорт.
То есть были недорогие польские сыры, которые никто не покупал. А тут цены на них догнали местные цены и их стали бОльше покупать. Иногда, всё же, лучше жевать, чем говорить. Или лучше формулировать, какие цены кого догнали
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах