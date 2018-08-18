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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3267326832693270>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:11

  Natt написав:
  airmax78 написав:
  Natt написав:Зачем Вам я? Эту идею Вы и сами сможете реализовать.
З.Ы. Люстры из Икеи - эконом-вариант.

В той квартире в магазине покупалась только краска. И то - не факт. Но женская рука и женский глаз незаменимы. Ведь и у этого проекта два автора: Аня и Виктор. Более того - они подружжя. Натт, если хотите жить в уютном цоколе - вам не отвертеться. Надо включаться в проект, пока он на ранней стадии. Прийти хозяйкой на все готовенькое - не получится. Желающих много.

Думаете, надо хватать Флая за здесь, и цоколь за там, пока не угнали?

Непьющие, прилично зарабатывающие, непритязательные (я в смысле условий жизни, питания и одежды) мужики в Украине - это не бросовый товар. Не готов советовать за что хватать Флая второй рукой, но то что одной надо крепко хватать за цоколь - это однозначно. Задача - застолбить, а там посмотрим. В хозяйстве по-любому пригодится.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 13 січ, 2019 18:11, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:11

  Прохожий написав:Кстати а чё там с ценами на КРЖН?
Который год уже падают на 8% в год?

Дык эт таво - 12.5 лет - и цены как в Торезе со СнежнЫм - в ноль, хрющ - ящик пиваса, сталинка на институтской - поддон с водярой, ТТ-ХХ - ключ в ключ на 21099 всю в диодах с рулём в синей изоленте 99г.в. на 17х хромовых облезших катках от ворованой Калибры "PL".
Обычная математика. Деление, умножение, экспонента и прочая куета. Интересно - сколько тады будет пирожков с капустой стоит цокАль?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:18

Обсуждали Совминовские дома.
Дарницкий бульвар 1
Посмотрел плетежки.

квартира 20 , 82кв.м. -2779 грн-34грн/кв.м
21 -83,5кв -2793- 33,5грн/кв.м
22 -110кв -3384- 30,7грн/кв.м
23 -41кв -1455- 35,5грн8кв.м
24 -69,6кв -2149- 30,8грн/кв.м.
25 -82кв -2790- 34грн/кв.м

26 -83,5кв-2793
27 -110кв-3388
28 -41кв -1444
29 -69,6кв -2156
30 -82кв -2772

Как видим на этаже 5 квартир. Интересно, почему по разным стоякам выходит разная стоимость отопления ? В этом доме центральное отопление. А вообще конечно домик багательний. И это еще тарифы до повышения цены , а там +22% с 1 января.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Нед 13 січ, 2019 18:38, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Немного оффтоп:
Україна стала купувати більше імпортного сиру
https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/13/644237/
Україна в 2018 році збільшила імпорт сирів на 37,1% в порівнянні з 2017 роком.
Про це йдеться в даних Державної фіскальної служби.
Згідно з даними ДФС, імпорт сирів в натуральному вираженні збільшився на 37,1% в порівнянні з 2017 роком - до 13,72 тис тонн, у грошовому вираженні - на 41,8%, до 66,81 млн доларів.
Одночасно експорт сирів з України за минулий рік скоротився на 7,8% - до 8,34 тис тонн, у грошовому вираженні - на 5,3%, до 30,8 млн доларів.

Люди реально стали богаче жить, поэтому переходят на сыры польского и европейского происхождения.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:23

BIGor
Просто цены на польские сыры уже догнали местные цены,вот и весь секрет.
А насчет богатства так надо посмотреть объем производства в Украине и динамику.
Еще в сентябре НБУ об этом указывал в своих отчетах , что подскочил продовольственный импорт.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:53

  zzzzzz написав:BIGor
Просто цены на польские сыры уже догнали местные цены,вот и весь секрет.
А насчет богатства так надо посмотреть объем производства в Украине и динамику.
Еще в сентябре НБУ об этом указывал в своих отчетах , что подскочил продовольственный импорт.

То есть были недорогие польские сыры, которые никто не покупал. А тут цены на них догнали местные цены и их стали бОльше покупать.
Иногда, всё же, лучше жевать, чем говорить.
Или лучше формулировать, какие цены кого догнали :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:57

pesikot
да не нервничайте вы так, поголовье КРС растет, удои увеличиваются , процент жирности тоже растет, буит тока дорожать :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:01

  zzzzzz написав:pesikot
да не нервничайте вы так, поголовье КРС растет, удои увеличиваются , процент жирности тоже растет, буит тока дорожать :mrgreen:

Кстати, купил шоколад "Рошен" - оказывается импорт - сделано в Венгрии. :shock:
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как думаете а если заплатить наперед за отопление?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:18

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  Бывалый написав:За декабрь:
116м(квартирный счетчик)-1300 украинский кирпич
72м (домовой счетчик)-1500 панель 9этажка 80-е Еврореконструкция
29м(домовой счетчик)-700 кирпич 9этажка 80-е
28м (домовой счетчик)-700 хрущ кирпич
43м (домовой счетчик)-1200 хрущ кирпич
42м (домовой счетчик, Одесса)-800грн панель 9этажка 70-е

Киевские остальные Киевтеплоэнерго.
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