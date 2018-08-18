Додано: Нед 13 січ, 2019 19:37

hume написав: Вам каждый пост нужно заканчивать

"Я большой молодец".



Потому как другое в голову не приходит. Кто то давно фиксанулся, и нырнул в очередную афёру. Кто то купил и уже благополучно сдал. Кто то молча ведёт разведку других котлованов. И только вы пишете какой вы большой умница, и дартаньян. Вы сдали уже? Какой простой? Продали? Какая цифра после фиксации? Вам каждый пост нужно заканчивать"Я большой молодец".Потому как другое в голову не приходит. Кто то давно фиксанулся, и нырнул в очередную афёру. Кто то купил и уже благополучно сдал. Кто то молча ведёт разведку других котлованов. И только вы пишете какой вы большой умница, и дартаньян. Вы сдали уже? Какой простой? Продали? Какая цифра после фиксации?

А что, разве не молодец? Вы забыли, как меня гнобили в 16-ом за мои инвестиции?С 12-ого года, когда была последняя покупка вторички, которую сейчас можно отнести, скорей, в минус, управлял своими активами довольно неплохо. Впрочем, это дело уже давно прошедших лет. Я всегда действовал исходя из здравого смысла и не обращал внимания на "все пропало", "нужно жить сегодня и брать кредит, как все" или "кум на земельных участках сдела 100% за год, срочно бежать" и т.п.Когда была возможность заработать, я ей пользовался. Сейчас возможности получать легкие нетрудовые деньги я не вижу. Последняя соломинка это аренда с около 10% годовых, но так будет не всегда.