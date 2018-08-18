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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:37
hume написав:
Вам каждый пост нужно заканчивать
"Я большой молодец".
Потому как другое в голову не приходит. Кто то давно фиксанулся, и нырнул в очередную афёру. Кто то купил и уже благополучно сдал. Кто то молча ведёт разведку других котлованов. И только вы пишете какой вы большой умница, и дартаньян. Вы сдали уже? Какой простой? Продали? Какая цифра после фиксации?
А что, разве не молодец? Вы забыли, как меня гнобили в 16-ом за мои инвестиции?
С 12-ого года, когда была последняя покупка вторички, которую сейчас можно отнести, скорей, в минус, управлял своими активами довольно неплохо. Впрочем, это дело уже давно прошедших лет. Я всегда действовал исходя из здравого смысла и не обращал внимания на "все пропало", "нужно жить сегодня и брать кредит, как все" или "кум на земельных участках сдела 100% за год, срочно бежать" и т.п.
Когда была возможность заработать, я ей пользовался. Сейчас возможности получать легкие нетрудовые деньги я не вижу. Последняя соломинка это аренда с около 10% годовых, но так будет не всегда.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:47
Оранжевый-хит сезона написав:
Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Щас гигакалория от электронагревателя выгоднее гигакалории от теплоэнерго.
ПС Теплосчетчкик вроде раз в 4 года поверять нужно.
Киевтеплоэнерго хочет за поверку 2800 грн.
Как бы пыль, но все равно неприятно.
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UA
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:49
UA написав:
Щас гигакалория от электронагревателя выгоднее гигакалории от теплоэнерго.
Оранжевый-хит сезона написав:
Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
ПС Теплосчетчкик вроде раз в 4 года поверять нужно.
Киевтеплоэнерго хочет за поверку 2800 грн.
Как бы пыль, но все равно неприятно.
Ринатку обижают
пора тарифы населению поднимать)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:52
zzzzzz написав:
Обсуждали Совминовские дома.
Дарницкий бульвар 1
Посмотрел плетежки.
квартира 20 , 82кв.м. -2779 грн-34грн/кв.м
21 -83,5кв -2793- 33,5грн/кв.м
22 -110кв -3384- 30,7грн/кв.м
23 -41кв -1455- 35,5грн8кв.м
24 -69,6кв -2149- 30,8грн/кв.м.
25 -82кв -2790- 34грн/кв.м
26 -83,5кв-2793
27 -110кв-3388
28 -41кв -1444
29 -69,6кв -2156
30 -82кв -2772
Как видим на этаже 5 квартир. Интересно, почему по разным стоякам выходит разная стоимость отопления ?
В этом доме центральное отопление. А вообще конечно домик багательний. И это еще тарифы до повышения цены , а там +22% с 1 января.
Вы смотрите на общую площадь или на отапливаемую?
Интересно, банки додумают выпустить продукт - "Карточный кредит на отопление?"
Перспективная тема.
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UA
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:56
zzzzzz написав: UA написав:
Щас гигакалория от электронагревателя выгоднее гигакалории от теплоэнерго.
Оранжевый-хит сезона написав:
Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
ПС Теплосчетчкик вроде раз в 4 года поверять нужно.
Киевтеплоэнерго хочет за поверку 2800 грн.
Как бы пыль, но все равно неприятно.
Ринатку обижают
пора тарифы населению поднимать)
С апреля по полной.
К 2020, общая коммуналка 10 000 грн, в зимний месяц, за немаленькую квартиру будет обыденной.
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UA
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Додано: Нед 13 січ, 2019 19:59
UA
Там все не так просто ))
Я сначала смотрю на счет от Управляющей компании. В данном случае это ЖЕК-411 , у них тариф 6,06грн/кв.м. , далее общий счет от УК делю на тариф и получаю общую площадь квартиры ( но если анализировать подряд квартиры то примерно каждая пятая имеет скидку на счет от УК , по-этому приходится больше квартир анализировать что-бы определить примерную площадь квартир по этажу)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 13 січ, 2019 20:20
Щас гигакалория от электронагревателя выгоднее гигакалории от теплоэнерго.
UA написав:
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
ПС Теплосчетчкик вроде раз в 4 года поверять нужно.
Киевтеплоэнерго хочет за поверку 2800 грн.
Как бы пыль, но все равно неприятно.[/quote]
Ринатку обижают
пора тарифы населению поднимать)[/quote]
С апреля по полной.
К 2020, общая коммуналка 10 000 грн, в зимний месяц, за немаленькую квартиру будет обыденной.[/quote]
Бред. А че не 15 тысяч?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Нед 13 січ, 2019 20:27
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Щас гигакалория от электронагревателя выгоднее гигакалории от теплоэнерго.
ПС Теплосчетчкик вроде раз в 4 года поверять нужно.
Киевтеплоэнерго хочет за поверку 2800 грн.
Как бы пыль, но все равно неприятно.
типа нужно но никто не заставляет...
частники поверяют за 1400 грн. мне звонили недавно но я их послал... зачем поверять если никто не ставит под сомнения показания?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 13 січ, 2019 20:31
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 13 січ, 2019 20:32
UA написав:
Вы смотрите на общую площадь или на отапливаемую?
Интересно, банки додумают выпустить продукт - "Карточный кредит на отопление?"
Перспективная тема.
Portmone во всю рекламирует свою кредитку от Кредит Днепр. Уже месяц как
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stm
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