Если серьезно то население зимой долги накапливало и до июля-августа погашало.
А вообще там такой бардак , в частности облгазы тырят газ на мертвые души и блокируют сверки и балансировки.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:40
Если серьезно то население зимой долги накапливало и до июля-августа погашало.
А вообще там такой бардак , в частности облгазы тырят газ на мертвые души и блокируют сверки и балансировки.
Живите своим умом!
Додано: Нед 13 січ, 2019 20:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
очередной наброс субстанции на вентилятор...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати в Киеве "детские" деньги всегда приходят до 10 числа, а на сегодня вообще никому не пришли.
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:12
8-9 казначейство сделало перевод денег
Живите своим умом!
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:13
|