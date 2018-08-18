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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3268326932703271

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:40

  stm написав:
  UA написав:Вы смотрите на общую площадь или на отапливаемую?
Интересно, банки додумают выпустить продукт - "Карточный кредит на отопление?"
Перспективная тема.

Portmone во всю рекламирует свою кредитку от Кредит Днепр. Уже месяц как :)


Если серьезно то население зимой долги накапливало и до июля-августа погашало.
А вообще там такой бардак , в частности облгазы тырят газ на мертвые души и блокируют сверки и балансировки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:К 2020, общая коммуналка 10 000 грн, в зимний месяц, за немаленькую квартиру будет обыденной.

очередной наброс субстанции на вентилятор...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати в Киеве "детские" деньги всегда приходят до 10 числа, а на сегодня вообще никому не пришли.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:12

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати в Киеве "детские" деньги всегда приходят до 10 числа, а на сегодня вообще никому не пришли.


8-9 казначейство сделало перевод денег
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/per ... am-z-ditmi
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:13

  Оранжевый-хит сезона написав:типа нужно но никто не заставляет...
частники поверяют за 1400 грн. мне звонили недавно но я их послал... зачем поверять если никто не ставит под сомнения показания?

Вы декабрьский счет за отопление уже получили?))
UA
 
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