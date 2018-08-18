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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3269327032713272>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:40

  stm написав:
  UA написав:Вы смотрите на общую площадь или на отапливаемую?
Интересно, банки додумают выпустить продукт - "Карточный кредит на отопление?"
Перспективная тема.

Portmone во всю рекламирует свою кредитку от Кредит Днепр. Уже месяц как :)


Если серьезно то население зимой долги накапливало и до июля-августа погашало.
А вообще там такой бардак , в частности облгазы тырят газ на мертвые души и блокируют сверки и балансировки.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:К 2020, общая коммуналка 10 000 грн, в зимний месяц, за немаленькую квартиру будет обыденной.

очередной наброс субстанции на вентилятор...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати в Киеве "детские" деньги всегда приходят до 10 числа, а на сегодня вообще никому не пришли.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:12

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати в Киеве "детские" деньги всегда приходят до 10 числа, а на сегодня вообще никому не пришли.


8-9 казначейство сделало перевод денег
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/per ... am-z-ditmi
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:13

  Оранжевый-хит сезона написав:типа нужно но никто не заставляет...
частники поверяют за 1400 грн. мне звонили недавно но я их послал... зачем поверять если никто не ставит под сомнения показания?

Вы декабрьский счет за отопление уже получили?))
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:21

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:типа нужно но никто не заставляет...
частники поверяют за 1400 грн. мне звонили недавно но я их послал... зачем поверять если никто не ставит под сомнения показания?

Вы декабрьский счет за отопление уже получили?))

Будут считать по общедомовому счётчику,тем более детские не пришли,к чему эта бумажная волокита?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:30

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:типа нужно но никто не заставляет...
частники поверяют за 1400 грн. мне звонили недавно но я их послал... зачем поверять если никто не ставит под сомнения показания?

Вы декабрьский счет за отопление уже получили?))


Он писал 120кв - 1400 индивидуальный счетчик
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:32

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:типа нужно но никто не заставляет...
частники поверяют за 1400 грн. мне звонили недавно но я их послал... зачем поверять если никто не ставит под сомнения показания?

Вы декабрьский счет за отопление уже получили?))

в личном кабинете Киевтеплоэнерго пришли показания и оплатил уже
а что?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:типа нужно но никто не заставляет...
частники поверяют за 1400 грн. мне звонили недавно но я их послал... зачем поверять если никто не ставит под сомнения показания?

Вы декабрьский счет за отопление уже получили?))

в личном кабинете Киевтеплоэнерго пришли показания и оплатил уже
а что?

У меня на квартире где межпроверочный интервал счетчика превышен - выставили счет по домовому счетчику. Где счетчики поверены или недавно установлены - всё норм.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 21:39

  UA написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  UA написав:Вы декабрьский счет за отопление уже получили?))

в личном кабинете Киевтеплоэнерго пришли показания и оплатил уже
а что?

У меня на квартире где межпроверочный интервал счетчика превышен - выставили счет по домовому счетчику. Где счетчики поверены или недавно установлены - всё норм.

спасибо, посмотрю когда была поверка
Оранжевый-хит сезона
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