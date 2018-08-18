Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 січ, 2019 21:59
UA написав: Оранжевый-хит сезона написав:
типа нужно но никто не заставляет...
частники поверяют за 1400 грн. мне звонили недавно но я их послал... зачем поверять если
никто не ставит под сомнения показания?
Вы декабрьский счет за отопление уже получили?))
стесняюсь спросить вы бумажную квитанцию ждете и платите в Ощаде?
это там в очереди услышали инсайд про "коммуналку 10кгрн в 2020м"?
Востаннє редагувалось
Прохожий
в Нед 13 січ, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Повідомлень: 10082
З нами з: 05.06.13
Подякував: 444 раз.
Подякували: 934 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:00
Аркада на 2 месте
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 30221
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2967 раз.
Подякували: 5005 раз.
Профіль
11
2
1
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:02
Оранжевый-хит сезона написав:
Кстати в Киеве "детские" деньги всегда приходят до 10 числа, а на сегодня вообще никому не пришли.
Уну, тебе принципиально 800 грн в месяц что ті уже начал скулить?
ты ж недавно обновил автопарк и каждый месяц присваиваешь пенсию тещи
X-Fresh
Повідомлень: 599
З нами з: 17.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
Профіль
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:05
Оранжевый-хит сезона написав:
Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)
X-Fresh
Повідомлень: 599
З нами з: 17.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему