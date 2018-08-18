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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 січ, 2019 22:02
Оранжевый-хит сезона написав:
Кстати в Киеве "детские" деньги всегда приходят до 10 числа, а на сегодня вообще никому не пришли.
Уну, тебе принципиально 800 грн в месяц что ті уже начал скулить?
ты ж недавно обновил автопарк и каждый месяц присваиваешь пенсию тещи
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X-Fresh
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Додано: Нед 13 січ, 2019 22:05
Оранжевый-хит сезона написав:
Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)
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X-Fresh
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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:10
X-Fresh написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)
С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.
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dir
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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:30
X-Fresh написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)
За 3 года депозит с капитализацией под 70% принесет.
Но вы молодец, сэкономили.))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:37
zzzzzz написав:
Аркада на 2 месте
При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради, после нескольких повышений (Аркада в 18 сильно взвинтила цены), существенно выше, чем они брали 9 месяцев назад.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Нед 13 січ, 2019 23:39
X-Fresh написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
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я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)
У нас ходят ежемесячно снимают показания (или не ходят, а делают это через электронные датчики) и выставляют счет исходя из текущих показаний. Переплату считают деньгами. Платить вперед нет никакого смысла.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Пон 14 січ, 2019 00:10
Vlad442 написав:
При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради
Злорадствуете после того, как сами проскочили.
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hume
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Додано: Пон 14 січ, 2019 00:28
X-Fresh написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Как думаете а если заплатить наперед за отопление?
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я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)
Это до первой сверки счетчика проканает)) или Вы думаете, что самый умный
Следующая поверка счетчика когда?? ))
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maza5
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Додано: Пон 14 січ, 2019 01:19
Оранжевый-хит сезона написав: hume написав: Vlad442 написав:
При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради
Злорадствуете после того, как сами проскочили.
не проскочил у него ещё инвестиция в дом №2
Да, еще не проскочил. Стараюсь писать объективно. Когда нужно было вкладываться в Эврику, я про это писал и делал. Сейчас Аркада не очень хорошо себя чувствует и я про это пишу, несмотря на то, что там у меня в котлован вложены не очень большие, но и не очень маленькие деньги.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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