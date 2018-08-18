RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3269327032713272

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1308
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
112
Гарні, "модні" МОПи
4%
47
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
275
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
16%
203
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
51
Ціна
19%
246
Якість будівництва
16%
205
Всього голосів : 1308
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:02

  Оранжевый-хит сезона написав:Кстати в Киеве "детские" деньги всегда приходят до 10 числа, а на сегодня вообще никому не пришли.


Уну, тебе принципиально 800 грн в месяц что ті уже начал скулить?
ты ж недавно обновил автопарк и каждый месяц присваиваешь пенсию тещи
X-Fresh
 
Повідомлень: 598
З нами з: 17.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:05

  Оранжевый-хит сезона написав:Как думаете а если заплатить наперед за отопление?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk



я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)
X-Fresh
 
Повідомлень: 598
З нами з: 17.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:10

  X-Fresh написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как думаете а если заплатить наперед за отопление?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk



я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)

С электроэнергией такое не прокатывает. С теплом может прокатить если теплосчётчик не на лестничной клетке и до первой сверки если теплосчётчик в квартире.
dir
 
Повідомлень: 33
З нами з: 06.01.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:30

  X-Fresh написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как думаете а если заплатить наперед за отопление?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk



я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)


За 3 года депозит с капитализацией под 70% принесет.
Но вы молодец, сэкономили.))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30222
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2967 раз.
Подякували: 5005 раз.
 
Профіль
11
2
1
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Аркада на 2 месте

При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради, после нескольких повышений (Аркада в 18 сильно взвинтила цены), существенно выше, чем они брали 9 месяцев назад.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5094
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:39

  X-Fresh написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как думаете а если заплатить наперед за отопление?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk



я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)

У нас ходят ежемесячно снимают показания (или не ходят, а делают это через электронные датчики) и выставляют счет исходя из текущих показаний. Переплату считают деньгами. Платить вперед нет никакого смысла.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5094
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 00:10

  Vlad442 написав:При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради

Злорадствуете после того, как сами проскочили. :mrgreen:
hume
 
Повідомлень: 5101
З нами з: 27.12.12
Подякував: 431 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 00:19

  hume написав:
  Vlad442 написав:При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради

Злорадствуете после того, как сами проскочили. :mrgreen:

не проскочил у него ещё инвестиция в дом №2
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19551
З нами з: 20.04.08
Подякував: 359 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 00:28

  X-Fresh написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Как думаете а если заплатить наперед за отопление?

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk



я так и сделал. внес показания по 10 Гкалл вперед по всем квартирам и теперь буду 3 года подавать нулевые изменения счетчика.
+ еще буду получать сверху за отопление с квартирантов)

Это до первой сверки счетчика проканает)) или Вы думаете, что самый умный :mrgreen: :mrgreen:
Следующая поверка счетчика когда?? ))
maza5
 
Повідомлень: 133
З нами з: 27.08.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 01:19

  Оранжевый-хит сезона написав:
  hume написав:
  Vlad442 написав:При том, что ее единственный новый проект "Патриотика на озерах" заморозили. В Эврике, судя по Домику, на самый неудачный дом собрали деньги, а за 9 месяцев строить так и не начали. У людей паника, пытаются слить по текущей прайсовой стоимости, которая, справедливости ради

Злорадствуете после того, как сами проскочили. :mrgreen:

не проскочил у него ещё инвестиция в дом №2

Да, еще не проскочил. Стараюсь писать объективно. Когда нужно было вкладываться в Эврику, я про это писал и делал. Сейчас Аркада не очень хорошо себя чувствует и я про это пишу, несмотря на то, что там у меня в котлован вложены не очень большие, но и не очень маленькие деньги.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
Повідомлень: 5094
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 730 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3269327032713272
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1255, 1256, 1257
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12561 2189339
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 01:51
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5077
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 3850
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.